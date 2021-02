Bitcoin : le premier ETF Bitcoin est canadien

Cet ETF baptisée FNB Bitcoin Purpose, sera coté sous le sigle BTCC dès la semaine prochaine à Toronto. Il s'agira du "premier FNB de bitcoins de garde directe au monde", explique la société de gestion, qui ajoute "à l’instar des produits d’or ou d’argent adossés à des stocks physiques, le FNB sera toujours adossé à des avoirs en bitcoins réglés physiquement".

Techniquement, les avoirs en bitcoins seront conservés "à froid", car c'est la méthode de garde "la plus sécuritaire sur le marché", selon Purpose Investments, qui s'est adjoint les services de Gemini Trust comme sous-dépositaire et pour assurer l’achat, le règlement, la garde des bitcoins et l’administration du fonds. CIBC Mellon sera l’administrateur du FNB. La valeur liquidative quotidienne sera établie en fonction du prix au comptant quotidien de l’indice TradeBlock XBX.

Tous les détails du FNB Bitcoin Purpose sont disponibles dans le prospectus simplifié du fonds ou dans le prospectus complet (en français). Les frais sont de 1%. Purpose Investments a été fondée en 2011 et proposait jusque-là d'autres produits financiers. A ce stade, cet ETF est proposé uniquement au Canada.