Le Bitcoin franchit le cap des 21 000 $ et entre en terre inconnue

Avec un gain de près de 200 % sur l’année, le Bitcoin est sans doute l’un des actifs les plus recherchés par les investisseurs. Pourtant, les cours de la cryptomonnaie avaient consolidé fin novembre. Cette latéralisation est d’ailleurs plutôt saine dans cette trajectoire haussière, pour éviter que les prix ne retombent aussi vite qu’ils ne sont montés. On pourrait même regretter que cette consolidation n’ait pas duré un peu plus longtemps. Quoi qu’il en soit, sur un plan graphique, les investisseurs peuvent s’offrir un beau spectacle. Le Bitcoin a rebondi sur sa moyenne mobile à 20 jours avant de s’affranchir de son niveau symbolique. La cryptomonnaie à l'unité se négocie, à l’heure où ces lignes sont écrites, à 22 920 $ soit un gain latent de 17,4 % depuis mardi.

Alors que le Bitcoin évolue désormais dans des territoires inexplorés, la question que tout le monde se pose est : mais jusqu’où ira-t-il ? Certains le voient à 100 000 $, d’autres à

400 000 $ si ce n’est plus… en se basant notamment sur son critère de rareté pour définir cet objectif.

L’attention que suscite le Bitcoin chez des investisseurs institutionnels ces derniers mois devrait soutenir à la hausse le cours de la cryptomonnaie. En octobre dernier, PayPal Holdings avait lancer son service d’achat de cryptomonnaies, donnant ainsi une certaine légitimité à cet actif naissant.

Par ailleurs, les bitcoiners estiment que cette fois-ci, le rallye sera différent de celui de 2017. En cause, l’assouplissement mondial des politiques monétaires qui contribue à la dévaluation des devises traditionnelles. Dans ce même esprit, Powell a confirmé hier que la politique de la Fed restera très souple. Le même jour, le gestionnaire d’actifs britannique, Ruffer, a confirmé dans une note d’investissement avoir ajouté du Bitcoin au portefeuille qu’il gère, à hauteur de 2.50 %.

"We see this as a small but potent insurance policy against the continuing devaluation of the world's major currencies. Bitcoin diversifies the company's (much larger) investments in gold and inflation-linked bonds, and acts as a hedge to some of the monetary and market risks that we see" - Commentaire de Ruffer LLP.

Le gestionnaire voit donc le Bitcoin comme un outils de diversification et une réserve de valeur, à l'image de l’or, pour se protéger d’une dévaluation généralisée des devises. Des entreprises comme MicroStrategy, Square ou Mode Global Holdings ont déjà suivi cette trajectoire pour se prémunir de ce scénario en plaçant une partie de leur trésorerie en Bitcoin. D’autres vont même plus loin comme Grayscale, l’un des plus grands gestionnaires de cryptomonnaies au monde.

