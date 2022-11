BlockFi fait sa première apparition au tribunal des faillites

BlockFi devrait expliquer au juge américain des faillites Michael Kaplan à Trenton, New Jersey, pourquoi elle a fait faillite et comment elle prévoit de sortir du chapitre 11. Elle a demandé à Kaplan l'autorisation de continuer à payer ses employés, de maintenir ses comptes bancaires et de prendre d'autres mesures nécessaires à la poursuite de ses activités quotidiennes pendant sa faillite.

BlockFi, basé dans le New Jersey, est devenu la première victime directe de l'effondrement de la bourse de crypto-monnaies FTX au début du mois.

Fondée par Zac Prince, un dirigeant de fintech devenu entrepreneur en crypto, la société a déclaré que sa faillite découlait de son exposition substantielle à FTX et de l'agitation plus générale sur les marchés de la crypto.

FTX avait tendu une bouée de sauvetage de 400 millions de dollars à BlockFi en juillet, mais la bourse basée aux Bahamas a spectaculairement implosé quelques jours seulement après que BlockFi lui ait demandé un financement supplémentaire le 8 novembre.

Plus tôt en novembre, BlockFi a interrompu les retraits de sa plateforme en raison de l'incertitude quant à la stabilité de FTX.

FTX et BlockFi n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire lundi.

Dans un dépôt en justice lundi, BlockFi a déclaré devoir de l'argent à plus de 100 000 créanciers. FTX est son deuxième plus grand créancier, avec 275 millions de dollars dus sur un prêt émis plus tôt cette année.

Le plus grand créancier de BlockFi est Ankura Trust, à qui l'on doit 729 millions de dollars. Elle doit également 30 millions de dollars à la U.S. Securities and Exchange Commission après avoir accepté une pénalité record de 100 millions de dollars plus tôt cette année. Valar Ventures, un fonds de capital-risque lié à Peter Thiel, possède 19% des actions de BlockFi.

BlockFi a indiqué que son actif et son passif se situaient entre 1 et 10 milliards de dollars. La société a vendu une partie de ses actifs cryptographiques plus tôt en novembre pour financer sa faillite, et elle est entrée en faillite avec 256,5 millions de dollars de liquidités en main.

Deux des plus grands concurrents de BlockFi, Celsius Network et Voyager Digital, ont déposé le bilan en juillet en invoquant des conditions de marché extrêmes qui avaient entraîné des pertes pour les deux sociétés.

BlockFi a déclaré qu'elle avait également souffert pendant cette période de volatilité, mais que le prêt de FTX avait contribué à la maintenir à flot pendant que ses rivaux faisaient faillite.

BlockFi a proposé un plan de restructuration initial qui offre deux voies de sortie de la faillite.

Le plan de BlockFi en vertu du chapitre 11 prévoit que les clients de BlockFi Wallet seraient remboursés intégralement et que les autres titulaires de comptes et créanciers recevraient un mélange de cryptomonnaies, d'espèces et de nouvelles actions.

Le plan comprend également une option de vente de l'entreprise.