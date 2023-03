Celsius Network reste ouvert à d'autres offres après celle de NovaWulf

L'avocat de Celsius, Chris Koenig, a déclaré lors d'une audience au tribunal des faillites de Manhattan que la société restait ouverte à de meilleures propositions et qu'elle et son comité de créanciers avaient rencontré un acheteur potentiel il y a deux jours pour examiner une autre proposition.

Lors de l'audience, le créancier basé dans le New Jersey a demandé au juge des faillites américain Martin Glenn, qui supervise le chapitre 11 de Celsius, plus de temps pour soumettre un plan de restructuration de la faillite construit autour de l'accord NovaWulf, qui encaisserait les clients ayant moins de 5 000 dollars de dépôts de crypto-monnaie et remettrait la propriété des actifs restants de l'entreprise aux clients ayant des comptes plus importants.

M. Glenn a accepté d'accorder à Celsius un délai supplémentaire de trois semaines pour déposer un plan au titre du chapitre 11.

Avec l'offre de NovaWulf en main, Celsius devrait être en mesure de sortir de la faillite d'ici juin, moins d'un an après avoir déposé le chapitre 11, a déclaré Koenig.

Si Celsius choisit un autre soumissionnaire, elle a l'intention de proposer à NovaWulf jusqu'à 20 millions de dollars d'indemnités de rupture, a précisé M. Koenig.

"S'il y a une proposition plus élevée, ce sera en raison du plancher fixé par NovaWulf ", a déclaré Koenig.

NovaWulf n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les crypto prêteurs tels que Celsius ont connu un boom pendant la pandémie de COVID-19, mais de nombreuses entreprises du secteur hautement interconnecté ont fait faillite en 2022.

Celsius a déposé son bilan aux États-Unis en juillet après avoir gelé les retraits de ses clients. Celsius a déclaré en temps utile qu'elle comptait plus de 1,7 million d'utilisateurs enregistrés et environ 300 000 utilisateurs actifs avec des soldes de compte supérieurs à 100 $.