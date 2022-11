Explicatif : quelle est la suite de la faillite de FTX ?

OÙ EN SONT LES CHOSES DANS LE DOSSIER DE FAILLITE DE FTX ?

Une société en faillite commence généralement son dossier de Chapitre 11 en informant le juge de ses dettes et de la façon dont elle s'est retrouvée en faillite, et en demandant des autorisations administratives pour les opérations de routine de la faillite.

FTX n'a pas encore déposé ces demandes de routine ni programmé d'audience de "premier jour" pour demander les premières autorisations au juge du Delaware affecté à son dossier, un signe que son dossier démarre lentement.

"Si vous êtes un client de FTX, vous devez vous attendre à être déçu par le temps que cela va prendre", a déclaré Jared Elias, professeur à la Harvard Law School.

Un autre dépôt clé qui pourrait donner un aperçu est une demande de financement de "débiteur en possession", essentiellement un prêt pour permettre à la société de continuer à fonctionner. Il n'est pas clair si FTX tentera de le faire, et il lui faudrait l'approbation du tribunal pour le faire.

Environ 130 filiales de FTX ont déposé leur bilan au Delaware, et la société a choisi un nouveau PDG, des avocats spécialisés dans les faillites chez Sullivan & Cromwell et des conseillers financiers chez Alvarez & Marsal.

LES CLIENTS RÉCUPÉRERONT-ILS LEUR ARGENT ?

Contrairement aux dépôts dans les banques, les comptes clients des plateformes cryptographiques comme FTX ne sont pas protégés par la Federal Deposit Insurance Corporation. Le gouvernement américain n'interviendra pas pour couvrir les dépôts des clients comme il le ferait en cas de faillite d'une banque traditionnelle, les clients devront donc s'en remettre au processus de faillite.

Les clients devront donc s'en remettre à la procédure de faillite. Un dossier relevant du chapitre 11 met un terme aux tentatives de récupération des actifs d'une société en faillite, de sorte que les clients devront attendre que le tribunal des faillites détermine le montant qu'ils récupéreront, le cas échéant. L'une des questions clés pour le tribunal sera de savoir si les clients possèdent les cryptomonnaies qu'ils ont déposées ou si elles sont la propriété de FTX.

Il existe très peu de précédents juridiques pour cette question. Lors de récentes faillites de crypto-monnaies, Celsius Network et Voyager Digital ont toutes deux affirmé être propriétaires de toutes les crypto-monnaies détenues sur leurs plateformes. Cela signifie que la crypto serait mise en commun avec tous les actifs de la société en faillite et divisée pour payer tous les créanciers. Dans ce scénario, les clients auraient ce que l'on appelle des créances non garanties dont la priorité serait relativement faible.

S'il s'avère que les clients sont propriétaires de la crypto, ils ont plus de chances de récupérer une plus grande partie de leurs dépôts. Mais le recouvrement dépendra toujours du montant des dettes de FTX et des actifs qui lui restent.

Les juges de la faillite ont jusqu'à présent accepté les arguments de Celsius et de Voyager, bien que cela puisse faire l'objet de futures batailles judiciaires, a déclaré James Van Horn, un avocat spécialisé dans les faillites à Washington.

QU'EN EST-IL DES CLIENTS DE FTX QUI ONT RETIRÉ DE L'ARGENT DE FTX ?

Les clients qui ont retiré leurs avoirs de FTX avant son effondrement ne sont pas nécessairement en règle. Le tribunal des faillites pourrait autoriser FTX à récupérer ces retraits afin que les créanciers qui n'ont pas pu effectuer de retraits puissent bénéficier d'un paiement plus équitable. Dans les cas de fraude, la période de récupération peut être prolongée pendant des années.

"Il est risqué de penser que vous avez évité une balle, car parfois ce n'est pas le cas", a déclaré Elias.

QUELS AUTRES RISQUES ENCOURENT LES CLIENTS DE FTX ?

La faillite pourrait entraîner la publication des noms, des adresses e-mail et de l'historique des transactions des clients de FTX.

La faillite dépend de la transparence - au minimum, le tribunal doit savoir qui doit de l'argent, combien on lui doit et comment contacter les créanciers. La préférence des tribunaux pour la transparence va à l'encontre des attentes des clients de crypto-monnaies en matière d'anonymat.