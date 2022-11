Explicatif : quelle est la suite de la faillite de FTX ?

OÙ EN SONT LES CHOSES DANS LE DOSSIER DE FAILLITE DE FTX ?

FTX a connu un démarrage inhabituellement lent de sa faillite, prenant près d'une semaine pour déposer les documents de "premier jour" qui décrivent les dettes de la société et comment elle s'est retrouvée en faillite.

La raison de ce retard est apparue lorsque le nouveau PDG de FTX, John Ray, a décrit le chaos "sans précédent" qui règne dans l'entreprise dans les documents déposés au tribunal le 17 novembre.

"Jamais dans ma carrière je n'ai vu un échec aussi complet des contrôles de l'entreprise et une absence aussi complète d'informations financières fiables que ce qui s'est passé ici", a déclaré Ray, un expert en restructuration avec des décennies d'expérience qui a supervisé la liquidation pluriannuelle de la société énergétique Enron après son effondrement en 2001.

Ray, qui a repris le poste de PDG lorsque FTX a demandé la protection de la loi sur les faillites, a déclaré que ses priorités immédiates sont de localiser et de décrocher les actifs, d'enquêter sur les plaintes contre les initiés comme l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, et de coopérer avec des dizaines d'enquêtes réglementaires aux États-Unis et à l'étranger.

La situation désastreuse de FTX rendra difficile pour la société d'emprunter de nouveaux fonds qui pourraient être utilisés pour réorganiser la société ou gagner du temps pour une vente, selon le professeur de droit de l'Université de Pennsylvanie, David Skeel.

FTX A-T-ELLE ÉTÉ EN MESURE DE DÉCROCHER LES ACTIFS DES CLIENTS ?

Bankman-Fried a secrètement utilisé 10 milliards de dollars de fonds de clients pour soutenir sa société de trading Alameda Research, et au moins 1 milliard de dollars de ces dépôts ont disparu, ont déclaré des sources à Reuters.

Sous sa nouvelle direction, FTX a localisé et décroché 740 millions de dollars en cryptomonnaies, ce qui ne représente "qu'une fraction" des actifs numériques que la société cherchera à récupérer pour ses créanciers.

Bankman-Fried a affirmé en 2021 que les clients détenaient 15 milliards de dollars sur la plateforme de FTX, mais FTX n'a pas vérifié ce montant. FTX n'a pas enregistré les dépôts des clients en tant qu'actifs du bilan, et les bilans préparés sous la direction de Bankman-Fried ne sont pas nécessairement dignes de confiance, écrit Ray.

FTX tente de récupérer des actifs supplémentaires, dont 372 millions de dollars qui ont été retirés sans autorisation le jour du dépôt de bilan de la société. FTX pense que les cofondateurs de la société et d'autres initiés pourraient avoir d'autres informations sur d'autres portefeuilles de crypto-monnaies qui sont inconnues de l'équipe de restructuration de la société, selon le dépôt du 17 novembre.

LES CLIENTS RÉCUPÉRERONT-ILS LEUR ARGENT ?

Contrairement aux dépôts dans les banques, les comptes clients des plateformes de crypto-monnaies comme FTX ne sont pas protégés par la Federal Deposit Insurance Corporation. Le gouvernement américain n'interviendra pas pour couvrir les dépôts des clients comme il le ferait en cas de faillite d'une banque traditionnelle, les clients devront donc s'en remettre au processus de faillite.

Les clients devront donc s'en remettre à la procédure de faillite. Un dossier relevant du chapitre 11 met un terme aux tentatives de récupération des actifs d'une société en faillite, de sorte que les clients devront attendre que le tribunal des faillites détermine le montant qu'ils récupéreront, le cas échéant. L'une des questions clés pour le tribunal sera de savoir si les clients possèdent les cryptomonnaies qu'ils ont déposées ou si elles sont la propriété de FTX.

Il existe très peu de précédents juridiques pour cette question. Lors de récentes faillites de crypto-monnaies, Celsius Network et Voyager Digital ont toutes deux affirmé être propriétaires de toutes les crypto-monnaies détenues sur leurs plateformes. Cela signifie que la crypto serait mise en commun avec tous les actifs de la société en faillite et divisée pour payer tous les créanciers. Dans ce scénario, les clients auraient ce que l'on appelle des créances non garanties dont la priorité serait relativement faible.

S'il s'avère que les clients sont propriétaires de la crypto, ils ont plus de chances de récupérer une plus grande partie de leurs dépôts. Mais le recouvrement dépendra toujours du montant des dettes de FTX et des actifs qui lui restent.

Les juges de la faillite ont jusqu'à présent accepté les arguments de Celsius et de Voyager, bien que cela puisse faire l'objet de futures batailles judiciaires, a déclaré James Van Horn, un avocat spécialisé dans les faillites à Washington.

QU'EN EST-IL DES CLIENTS DE FTX QUI ONT RETIRÉ DE L'ARGENT DE FTX ?

Les clients qui ont retiré leurs avoirs de FTX avant son effondrement ne sont pas nécessairement en règle. Le tribunal des faillites pourrait autoriser FTX à récupérer ces retraits afin que les créanciers qui n'ont pas pu effectuer de retraits puissent bénéficier d'un paiement plus équitable. Dans les cas de fraude, la période de récupération peut être prolongée pendant des années.

"Il est risqué de penser que vous avez évité une balle, car parfois ce n'est pas le cas", a déclaré Jared Elias, professeur à Harvard.

QUELS AUTRES RISQUES ENCOURENT LES CLIENTS DE FTX ?

La faillite pourrait entraîner la publication des noms, des adresses électroniques et de l'historique des transactions des clients de FTX.

La faillite dépend de la transparence - au minimum, le tribunal doit savoir qui doit de l'argent, combien on lui doit et comment contacter les créanciers. La préférence des tribunaux pour la transparence est en contradiction avec les attentes d'anonymat des clients de crypto-monnaies.