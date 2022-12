Le chien de garde du DOJ demande un examen indépendant de la faillite de FTX

FTX a évincé son fondateur, Sam Bankman-Fried, et le nouveau PDG, John Ray, qui a été engagé pour diriger la société à travers la faillite, a déclaré qu'enquêter sur l'implosion de FTX et récupérer les actifs des clients sont parmi ses principales priorités.

L'Office of the U.S. Trustee du DOJ a déclaré dans un dépôt au tribunal des faillites du Delaware qu'il ne mettait pas en doute la compétence ou le sérieux de Ray, mais qu'une enquête indépendante aurait plus de poids auprès des clients de FTX et permettrait à Ray de consacrer plus d'énergie à la stabilisation des opérations de FTX.

FTX n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

"Les questions en jeu ici sont tout simplement trop vastes et trop importantes pour être laissées à une enquête interne.

importantes pour être laissées à une enquête interne", a écrit l'administrateur judiciaire Andrew Vara dans des documents judiciaires.

M. Ray a déclaré que les lacunes en matière de surveillance, de sécurité et de gouvernance d'entreprise qu'il a identifiées étaient plus importantes que dans tout autre processus qu'il a géré au cours de ses 40 années en tant que spécialiste des faillites.

Un examinateur neutre fournirait également des conclusions plus publiques et plus transparentes qu'un examen interne, a écrit le syndic américain, ce qui est "particulièrement important en raison des implications plus larges que l'effondrement de FTX peut avoir pour l'industrie cryptographique", a ajouté Vara.

FTX a déposé son bilan en novembre après une semaine au cours de laquelle une fusion possible avec la bourse de crypto-monnaies rivale Binance a échoué, le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a été confronté à des allégations selon lesquelles il aurait canalisé les dépôts des clients vers la société de négociation affiliée à FTX, Alameda Research, et la bourse a subi des retraits d'environ 6 milliards de dollars en seulement 72 heures.

Bankman-Fried a déclaré qu'il était "profondément désolé de ce qui s'est passé" et a reconnu un "échec massif de la supervision de la gestion des risques", mais a affirmé qu'il n'avait pas intentionnellement mélangé les dépôts des utilisateurs de FTX avec l'activité de trading d'Alameda.

Des examinateurs ont été nommés dans les faillites des sociétés de crypto-monnaies Celsius Network et Cred Inc.