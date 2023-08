Alex Mashinsky, fondateur et ancien directeur du prêteur de crypto-monnaies Celsius Network, aujourd'hui en faillite, doit faire face à une plainte du procureur général de New York, Letitia James, qui l'accuse de fraude civile, a décidé vendredi un juge de la cour d'État de Manhattan.

La juge Margaret Chan a déclaré que le procureur général a suffisamment allégué que Mashinsky a fraudé les investisseurs en vantant Celsius comme une alternative sûre aux banques et en dissimulant ses risques, y compris des centaines de millions de dollars de pertes d'investissement.

Mme Chan a également déclaré que M. James pouvait engager des poursuites en vertu de la loi Martin, une puissante loi d'État sur les valeurs mobilières, et que les "comptes à intérêts gagnés" que Celsius offrait à ses clients étaient considérés comme des valeurs mobilières en vertu de la loi de l'État.

L'action en justice intentée par James "permet de déduire raisonnablement que le préjudice subi par les investisseurs découle, au moins en partie, des fausses déclarations présumées de Mashinsky faites à New York concernant la santé financière globale et la sécurité des investissements de Celsius", a écrit M. Chan dans une décision de 25 pages.

Mashinsky a séparément plaidé non coupable des accusations de fraude criminelle portées par le ministère américain de la justice et liées à la disparition de Celsius. Il fait également l'objet de poursuites civiles de la part de la U.S. Securities and Exchange Commission, de la U.S. Commodity Futures Trading Commission et de la U.S. Federal Trade Commission.

Les avocats de Mashinsky dans l'affaire civile de New York n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Le bureau de M. James n'a pas répondu immédiatement à des demandes similaires.

Les prêteurs de crypto-monnaies tels que Celsius, basé à Hoboken, dans le New Jersey, ont connu une croissance rapide lorsque les prix des actifs numériques ont augmenté pendant la pandémie de COVID-19. Les prêteurs ont promis un accès facile aux prêts et des taux d'intérêt élevés aux déposants, et ont prêté des jetons aux investisseurs institutionnels, dans l'espoir de profiter de la différence.

Celsius a été fondée en 2017 et a offert 17 % d'intérêts sur certains dépôts, mais son bilan était déficitaire de 1,19 milliard de dollars lorsqu'elle a demandé la protection du chapitre 11 en juillet 2022, selon les régulateurs et les documents déposés au tribunal.

La faillite est intervenue un mois après que Celsius a gelé les retraits et les transferts pour ses 1,7 million de clients, citant ce qu'elle a appelé des conditions de marché "extrêmes".

L'affaire est la suivante : New York v Mashinsky, New York State Supreme Court, New York County, No. 450040/2023.