Un juge américain déclare que Celsius Network est propriétaire de la plupart des dépôts en crypto des clients

La décision du juge américain des faillites Martin Glenn à New York affecte environ 600 000 comptes qui détenaient des actifs évalués à 4,2 milliards de dollars lorsque Celsius a déposé son bilan en juillet. La société ne dispose pas de suffisamment de fonds pour rembourser intégralement ces dépôts, a écrit Glenn.

La décision signifie que la plupart des clients de Celsius auront une priorité inférieure à celle des clients qui détenaient des comptes non porteurs d'intérêts et d'autres créanciers décrochés. Il n'était pas clair si Celsius avait des dettes décrochées importantes.

La décision empêche également les luttes intestines pour une priorité plus élevée parmi les clients détenant des comptes porteurs d'intérêts, évitant une situation dans laquelle certains de ces clients sont remboursés à 100% de leurs dépôts alors que des clients dans une situation similaire ne peuvent récupérer "qu'un petit pourcentage" de leurs dépôts, selon Glenn. Les conditions de service de Celsius indiquaient clairement que le créancier de crypto-monnaies était propriétaire des dépôts des clients dans ses comptes Earn portant intérêt, selon Glenn. Cela signifie que les clients Earn seront traités comme des créanciers non garantis dans le cadre de la faillite de Celsius, et qu'ils seront les derniers à être remboursés après que Celsius ait remboursé des dettes plus prioritaires.

Douze États américains et le District de Columbia s'étaient opposés à l'offre de Celsius de réclamer les actifs numériques. Ils ont notamment fait valoir qu'il n'était pas clair si les clients comprenaient les conditions d'utilisation et que Celsius faisait l'objet d'une enquête dans plusieurs États pour avoir enfreint la réglementation, ce qui pourrait empêcher la société de s'appuyer sur les conditions d'utilisation.

La décision ne signifie pas que les clients de Earn n'obtiendront "rien" dans le cas de la faillite, et elle n'empêche pas d'autres contestations de la propriété des dépôts en crypto-monnaies par Celsius, a écrit Glenn.

Les clients de Celsius pourraient être en mesure de porter plainte pour fraude ou rupture de contrat contre le créancier de crypto-monnaies, et les régulateurs d'État pourraient être en mesure de faire valoir que les contrats des titulaires de comptes ne peuvent pas être appliqués parce qu'ils ont violé les lois sur les valeurs mobilières de l'État, selon le jugement.

"La Cour ne prend pas à la légère les conséquences de cette décision sur les individus ordinaires, dont beaucoup ont déposé des économies importantes sur la plateforme Celsius", a écrit Glenn. "Les créanciers auront toutes les chances d'avoir une audience complète sur le bien-fondé de ces arguments au cours du processus de résolution des réclamations."

La décision autorise Celsius à vendre environ 18 millions de dollars de pièces d'écurie qui étaient détenues sur les comptes Earn des clients.

En décembre, M. Glenn a décidé qu'un groupe relativement restreint de clients possédant différents types de comptes Celsius avaient le droit de récupérer leurs dépôts pendant la faillite de Celsius. Cette décision était limitée aux clients qui possédaient des comptes de dépôt ne portant pas d'intérêts, dont les fonds n'étaient pas mélangés à d'autres actifs de Celsius et dont les comptes étaient trop petits pour que Celsius cherche à les récupérer pour rembourser d'autres clients.

La question plus générale de savoir qui est propriétaire des actifs cryptographiques est également cruciale dans d'autres faillites de cryptomonnaies, notamment celles des créanciers de cryptomonnaies Voyager Digital et BlockFi.