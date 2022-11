Factbox - Le nouveau PDG de FTX évalue les défaillances de la bourse.

ABSENCE DE CONTRÔLES

- "Jamais dans ma carrière je n'ai vu un échec aussi complet des contrôles de l'entreprise et une absence aussi complète d'informations financières fiables que ce qui s'est passé ici", a déclaré Ray dans une déclaration déposée auprès du tribunal américain des faillites du Delaware.

- FTX a déposé son bilan le 11 novembre, avec un passif et un actif estimés entre 10 et 50 milliards de dollars, après que le fondateur Sam Bankman-Fried ait secrètement utilisé 10 milliards de dollars de fonds de clients pour soutenir son activité de trading. Au moins 1 milliard de dollars de fonds de clients seraient manquants.

- Ray a déclaré qu'il avait décroché 740 millions de dollars en cryptomonnaies, une "fraction" de ce qu'il espère récupérer pendant la faillite.

- Au moins 372 millions de dollars de transferts non autorisés ont été initiés lorsque FTX a déposé son bilan et environ 300 millions de dollars en jetons FTT de la société ont été frappés après le dépôt, a déclaré Ray. Bankman-Fried et ses cofondateurs n'ont pas identifié les portefeuilles susceptibles de contenir des actifs FTX, a-t-il ajouté.

- FTX utilisait des logiciels pour dissimuler la mauvaise utilisation des fonds des clients, selon Ray, et il a déclaré que de nombreux cadres supérieurs n'étaient pas au courant des manques de fonds ou du mélange des actifs des clients et de la société.

- Bankman-Fried communiquait en utilisant des applications qui supprimaient automatiquement les messages et il encourageait le personnel à faire de même.

- Les travailleurs soumettaient des demandes de paiement dans un chat en ligne et les superviseurs les approuvaient avec des émojis personnalisés et les employés aux Bahamas utilisaient les fonds de l'entreprise pour acheter des maisons et des articles personnels sans documentation, selon le dépôt.

- La tenue des dossiers était si laxiste que Ray a déclaré qu'il était incapable de dresser une liste complète des employés de FTX.

- Ray a déclaré que FTX ne disposait pas d'une liste précise de ses comptes bancaires et que les banques avaient reçu l'ordre de geler l'argent et de ne pas accepter d'instructions de Bankman-Fried ou d'autres signataires.

STRUCTURE DE L'ENTREPRISE

- Ray a déclaré avoir identifié quatre "silos" dans la famille d'entreprises FTX, chacun étant contrôlé par Bankman-Fried avec des investissements minoritaires de Zixiao "Gary" Wang et Nishad Singh.

- Aucun investisseur extérieur ne possédait plus de 2% d'un silo, selon Ray, qui a déclaré ne pas avoir confiance dans les informations du bilan de chaque silo.

-Le silo West Realm Shires Inc ou WRS comprend FTX US et des filiales qui agissaient en tant que courtier-négociant et proposaient des services de garde et il avait 1,36 milliard de dollars d'actifs, qui comprenaient un prêt de jetons FTT à BlockFi Inc évalué à 250 millions de dollars.

- Le deuxième silo est Alameda Research LLC, que Ray a décrit comme un fonds spéculatif en crypto appartenant à Bankman-Fried et Wang avec des actifs de 13,46 milliards de dollars. Les actifs comprenaient un prêt entre l'une des filiales d'Alameda et une entité contrôlée par Bankman-Fried, Wang et Singh, ainsi que des prêts distincts d'un milliard de dollars à Bankman-Fried, de 543 millions de dollars à Singh et de 55 millions de dollars à Ryan Salame, qui est co-chef de la direction des activités de FTX aux Bahamas.

- Les autres silos étaient Ventures, qui gère des investissements privés et possède environ 2 milliards de dollars d'actifs, et Dotcom, qui possède des bourses non américaines avec 2,25 milliards de dollars d'actifs.

- Ray a déclaré que les finances du silo Dotcom ont été vérifiées par Prager Metis, qui s'est présenté comme le premier cabinet comptable à ouvrir officiellement son siège dans la plateforme Metaverse Decentraland.