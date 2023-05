Fini le dogecoin ?

Les "memecoins" - une classe de crypto-monnaies hyper-spéculative, ultra-volatile et quelque peu particulière - reviennent sur le devant de la scène après que le dernier jeton numérique a fait une entrée fracassante sur le marché avec des gains stratosphériques.

Pepe, une pièce inspirée d'une grenouille anthropomorphisée populaire dans les mèmes Internet, a fait un bond de près de 7 000 % dans les 17 jours qui ont suivi son lancement le 16 avril, atteignant une valeur de marché de 1,8 milliard de dollars le 5 mai, selon le traqueur de données CoinGecko.

L'ascension de Pepe a suscité un regain d'intérêt des investisseurs pour les memecoins dans leur ensemble, les volumes d'échange globaux ayant atteint 2,6 milliards de dollars au cours de la première semaine de mai, contre 408 000 dollars la semaine précédente, d'après les données de Dune Analytics.

"Les memecoins s'enflamment de temps en temps, et cela s'est toujours produit lorsque le marché est un peu agité ou latéral", a déclaré Todd Groth, responsable de la recherche sur les indices chez CoinDesk Indices. "C'est un peu comme si, si le marché n'augmentait pas assez vite, les traders trouvaient ces petits jetons pour faire du commerce.

En effet, la dernière frénésie du memecoin survient alors que le rallye 2023 du bitcoin s'essouffle. La cryptomonnaie numéro 1 a glissé de 6 % depuis la mi-avril pour s'établir à 27 416 dollars.

Pepe, qui s'échange pour quelques fractions de centimes, a perdu 60 % par rapport à son pic du 5 mai, mais sa capitalisation boursière s'élève toujours à près de 740 millions de dollars. Cela en fait le troisième memecoin le plus important après le dogecoin et le shiba inu, tous deux nés de blagues sur Internet faisant référence à une race de chien japonaise, qui détiennent respectivement plus de 10 milliards de dollars et 5 milliards de dollars du marché.

Reuters n'a pas pu identifier immédiatement les créateurs de pepe, et son compte Twitter n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Les memecoins sont apparus pour la première fois au grand public en 2021, lors du mouvement des "paris de Wall street", alimenté par des traders de détail. Ils n'ont pas d'utilisation pratique au-delà de la spéculation, ce qui les distingue des pièces plus "classiques" comme le bitcoin et l'éther, dont les partisans affirment qu'elles ont un potentiel en tant que moyen de paiement ou réserve de valeur.

Les acteurs du marché ont prévenu que les traders et les investisseurs pourraient être gravement échaudés par les memecoins.

"Les êtres humains adorent spéculer", a déclaré Martin Leinweber, stratège produit chez MarketVector Indexes. "Je resterais très prudent en les achetant. Il s'agit d'un jeu d'argent dans sa forme la plus pure".

'COMPLÈTEMENT INUTILE'

Le site web de Pepe indique qu'il a été lancé "pour les gens", sans "équipe officielle ni feuille de route", et qu'il est "complètement inutile et à des fins de divertissement uniquement".

La pièce est la cryptomonnaie à la croissance la plus rapide hébergée sur Ethereum, la deuxième plus grande blockchain, a déclaré le cabinet de données Messari.

L'augmentation de la popularité de pepe a été amplifiée par sa cotation rapide sur les principaux échanges centralisés, y compris la plateforme de premier plan Binance, a déclaré Chase Devens, analyste chez Messari.

Binance indique sur son site web que le pepe n'a "aucune utilité" ou "aucun mécanisme de soutien de la valeur". Elle met en garde les utilisateurs contre la volatilité du pepe et déclare que la plateforme "ne sera pas responsable de vos pertes de trading". Binance n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire sur le saut de pepe.

Les listes centralisées ont également ouvert la porte aux échanges de produits dérivés pour le pepe, avec des expositions à effet de levier et une volatilité qui font grimper les frais de transaction de l'Ethereum, a déclaré M. Devens.

Comme pour d'autres jetons cryptographiques, la fortune des memecoins est ancrée dans le commerce de détail et souvent alimentée par les sentiments en ligne.

Le dogecoin et le shiba inu, respectivement huitième et quinzième cryptomonnaies les plus importantes, connaissent souvent des fluctuations de prix sauvages.

Le dogecoin a été lancé en 2013 et a grimpé de plus de 12 000 % pour atteindre son plus haut niveau historique en mai 2021, avant de chuter de près de 90 % depuis lors. Shiba inu a pareillement baissé de 90 % par rapport à son pic d'octobre 2021.

Le nouveau venu pepe compte plus de 100 000 détenteurs selon les données de CoinGecko.

L'envolée du memecoin est "un phénomène intriguant", a déclaré Edmond Goh, responsable des transactions chez le fournisseur de liquidités cryptographiques B2C2.

"Cette dernière explosion illustre le fait qu'il existe encore des capitaux qui attendent d'être déployés.