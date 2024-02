Franklin Templeton a annoncé lundi qu'il avait officiellement déposé une demande de création d'un fonds négocié en bourse sur l'ethereum au comptant, devenant ainsi le huitième acteur en lice pour introduire un produit similaire sur le marché.

En janvier, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a approuvé 11 ETF spot bitcoin, ce qui a constitué un tournant pour le secteur des cryptomonnaies, qui réclamait l'approbation réglementaire de ces produits depuis plus d'une décennie.

Un ETF crypto spot suit le cours de l'actif numérique sous-jacent, ce qui permet aux investisseurs d'être exposés au jeton sans avoir à l'acheter.

Avec l'enregistrement de Franklin, huit fournisseurs d'ETF sont désormais en concurrence pour lancer des ETF spot sur l'éther, tous ayant lancé des produits spot sur le bitcoin en janvier.

Alors que les deux principaux nouveaux venus dans la course aux ETF spot bitcoin, BlackRock et Fidelity, disposent désormais d'actifs de 4,18 milliards de dollars et de 3,49 milliards de dollars respectivement, Franklin Templeton se situe près du bas du classement.

Selon les données de BitMEX Research, les actifs du Franklin Bitcoin ETF ne s'élevaient qu'à 77 millions de dollars. Sept des neuf ETF bitcoin nouvellement lancés affichent désormais des actifs supérieurs à 100 millions de dollars.

La société de gestion d'actifs fondée en 1947 ne jette pas encore l'éponge et dépense pour commercialiser l'ETF spot bitcoin dans les annonces Google.

Le mois dernier, la SEC a retardé sa décision concernant la demande de Grayscale Investments, gestionnaire d'actifs cryptographiques, de convertir son produit fiduciaire ethereum en un ETF spot. La demande de BlackRock de lancer un produit similaire a également été retardée par l'autorité de régulation des marchés.

VanEck a été le premier à déposer une demande de création d'un ETF spot ethereum, que la SEC doit approuver ou refuser d'ici au 23 mai.

Coinbase Custody, une unité de la bourse de crypto-monnaies Coinbase (COIN.O), conservera l'éther de l'ETF proposé. La société est également le dépositaire proposé pour l'ETF ethereum de BlackRock.