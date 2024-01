La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a reporté jeudi sa décision concernant la demande du gestionnaire d'actifs cryptographiques Grayscale Investments de convertir son produit fiduciaire Ethereum en un fonds négocié en bourse (ETF) au comptant.

L'autorité de régulation des marchés américains a également retardé mercredi sa décision concernant la demande du poids lourd de l'industrie financière BlackRock de lancer un produit similaire, selon des documents déposés à la bourse.

Un ETF crypto spot suit le prix du marché de l'actif numérique sous-jacent, donnant aux investisseurs une exposition au jeton sans avoir à acheter la monnaie.

Au début du mois, la SEC a approuvé 11 ETF spot bitcoin, ce qui a constitué un tournant pour le secteur des crypto-monnaies qui réclamait l'approbation réglementaire de ces produits depuis plus d'une décennie.

L'euphorie suscitée par l'approbation et les attentes accrues d'une interaction entre la finance traditionnelle et l'industrie des crypto-monnaies par le biais du lancement des ETF ont entraîné une forte hausse des crypto-monnaies et des titres de l'industrie associés.

Le bitcoin a progressé d'environ 36 % au cours des six derniers mois, tandis que l'éther, la deuxième crypto-monnaie la plus importante en termes de capitalisation boursière, a gagné environ 19 %. L'Ether s'échangeait en légère baisse jeudi.