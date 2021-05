Le bitcoin chute de 5,2 % à 33 849 $, l'ether de 6,3 %.

L'Ether, la pièce liée au réseau blockchain ethereum, a chuté de 6,26% à 2 262,06 dollars samedi, perdant 151,11 dollars par rapport à sa précédente clôture.

Le bitcoin, la crypto-monnaie la plus importante et la plus connue au monde, est en baisse de 47,8 % par rapport au sommet annuel de 64 895,22 dollars atteint le 14 avril.

Il a été moins volatil au cours de la semaine écoulée, mais ses pertes ce mois-ci ont été lourdes (38 %), en raison des pressions réglementaires croissantes sur le secteur. Il se négocie à des niveaux qui n'ont pas été vus depuis janvier et à environ la moitié de sa valeur maximale.