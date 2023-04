La mise à jour Shapella d'Ethereum, prévue pour le 12 avril 2023, s'annonce comme un événement majeur pour les aficionados de la seconde blockchain la plus importante de la cryptosphère. Elle permettra le déblocage de plus de 18 millions d'ETH et apportera des améliorations significatives concernant les frais de transaction pour les développeurs. Cette évolution cruciale rapproche Ethereum vers la version définitive de la blockchain. Voici ce qu'il faut savoir.

La communauté Ethereum attend avec impatience la mise à jour Shapella, qui doit précisément avoir lieu le 12 avril 2023 à 22:27:35 UTC, soit à 00h30 le 13 avril en France. Cette mise à jour très attendue est considérée comme l'une des évolutions les plus importantes de l'écosystème Ethereum depuis la fusion (The Merge) du modèle de consensus d'Ethereum, qui est passée de la preuve de travail (PoW) à la preuve d'enjeu (PoS) en septembre de l'année dernière.

The Merge - Ethereum

Fondation Ethereum

Tout d’abord, vous vous demandez peut-être pourquoi cette mise à jour se présente sous le nom de Shapella. D’un point de vue étymologique, Shapella provient de la fusion, d’un côté du mot Shanghai, la ville où il y a eu les discussions autour de cette mise à jour lors de l'événement Devcon 2 en 2016, et de Capella, l'étoile la plus brillante de la constellation du Cocher.

Plus techniquement, pour bien comprendre, Ethereum est composée de deux couches : la couche d'exécution et la couche de consensus. La couche d'exécution subira la mise à niveau de “Shanghai”, tandis que la couche de consensus subira "Capella". Les développeurs se réfèrent donc intelligemment à l'ensemble sous le nom de "Shapella". Pour faire simple, la couche d'exécution est l'endroit où vivent tous les contrats intelligents (smart contracts) et les règles de protocole, tandis que la couche de consensus est chargée de s'assurer que tous les validateurs du réseau respectent les règles.

Qu’est-ce que cette mise à niveau va changer ?

Le début de la transition de la preuve de travail (PoW) à la preuve d’enjeu (PoS) d'Ethereum a nécessité, depuis décembre 2020, l'immobilisation de nombreux éthers (ETH), la cryptomonnaie native de la blockchain, pour fonctionner. Des validateurs lambdas ont donc mis leurs précieux ETH en staking - ou jalonnement en français - pour sécuriser le réseau en échange d’un rendement annuel de 4 à 5%. Malgré leur engagement, les stakers sont restés les mains liées depuis décembre 2020, avec ceux qui ont rejoint l’aventure en cours de route, en attendant patiemment la mise à jour Shapella, sans savoir réellement quand est-ce qu’elle allait intervenir, pour enfin pouvoir retirer leurs ETH et leurs récompenses. Cet événement arrive enfin.

L'objectif principal de la mise à jour Shapella est donc d’apporter une bouffée d’air frais aux stakers en débloquant plus de 18 millions d'ETH (environ 15% de tous les ETH en circulation), soit environ 34 milliards de dollars en valeur, actuellement bloqués dans le système de sécurisation du réseau (staking).

18 millions d'ETH jalonnés

Glassnode

Par ailleurs, on compte actuellement plus de 570 000 noeuds validateurs possèdant au moins 32 ETH (condition pour devenir validateur) sur le réseau Ethereum. En revanche, plusieurs personnes peuvent se réunir pour détenir un nœud, on peut donc penser qu’il y a en réalité bien plus de 570 000 de validateurs physiques derrière tous les noeuds qui contribuent à leur exécution.

574 000 validateurs ETH

Glassnode

Mais cette mise à niveau ne se contente pas de libérer ces millions d’ethers.

Selon l'équipe de développement d'Ethereum, la mise à jour Shapella contient cinq EIP (Ethereum Improvement Proposals) :

EIP-3651 : vise à réduire les frais de transactions (frais de gaz) Ethereum pour alléger le coût des transactions. EIP-3855 : réduit la taille des transactions, permettant une utilisation plus efficace de l'espace de stockage sur la blockchain. EIP-3860 : vise à corriger un vecteur d'attaque par déni de service (DoS) et à plafonner les frais de transaction pour éviter les abus. EIP-4895 : autorise les retraits du staking sur Ethereum, permettant aux validateurs de récupérer leurs ETH bloqués. EIP-6049 : modifie les frais de transaction pour les développeurs Ethereum, encourageant davantage de développement sur la plateforme.

Concernant les retraits, la Fondation Ethereum propose deux options : retrait partiel ou retrait total.

Le retrait partiel permet aux utilisateurs de retirer une partie de leurs gains, tout en maintenant leur rôle de validateur - et ainsi continuer de recevoir des récompenses en ethers.

Le retrait total, en revanche, implique le retrait de l'ensemble des ETH placés en staking et la renonciation au rôle de validateur.

Cette flexibilité devrait permettre aux validateurs de prendre des décisions éclairées en fonction de leur situation financière et de leurs objectifs à long terme.

Faut-il craindre une liquidation massive et donc une pression sur le cours ?

Une enquête récente menée par Kiln, une plateforme spécialisée en staking crypto, montre que 68 % des participants prévoient de replacer leurs ETH en staking après la mise à jour Shapella. Dans un même temps, 44,5 % des participants ont l'intention de retirer une partie leurs ETH immédiatement après la mise à jour.

En revanche, mathématiquement, ayons en tête qu'à chaque “époque” (période nécessaire pour créer 30 000 blocs sur le réseau Ethereum), seuls sept validateurs peuvent quitter le réseau.

A l’heure actuelle, chaque époque d’Ethereum dure 6,4 minutes. Une journée contient 1440 minutes. Ainsi : 7 x (1440 minutes / 6,4 minutes) = 1 575 validateurs maximum par jour. De même, si on suppose que tous les validateurs détenant 32 ETH (nombre d’ETH nécessaire pour être un validateur sur le réseau) décident tous de liquider leurs jetons au même moment, la pression de vente atteindrait : 1575 x 32 ETH = 50 400 ETH par jour. Ce qui limite en partie la pression baissière à court terme.

Par ailleurs, il est intéressant de noter que seulement 29 % des stakers sont actuellement dans le vert, c'est-à-dire ceux qui ont réalisé un bénéfice depuis leur investissement initial. Étant donné que près des 2/3 des stakers sont en situation de perte, il est peu probable qu'ils vendent leurs ETH au cours actuel, bien que ce ne soit pas impossible. Rappelons que les ethers stakés représentent “seulement” 15% de tous les jetons en circulation, ce qui sous-entend que c’est uniquement une "petite partie" des jetons qui sont concernés par la mise à jour.

Pertes - Profits sur les ETH stakés

Dune

Au final, la mise à jour Shapella marque un grand pas en avant pour Ethereum, qui s'approche de plus en plus vers la version définitive du réseau. Le co-fondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, a déclaré en septembre 2022 que le réseau Ethereum était "complet à 55 % après The Merge" - la mise à jour effectuée à cette époque. La mise à jour Shapella devrait donc contribuer à rapprocher Ethereum de son objectif ultime. La prochaine mise à niveau, appelée “The Surge” introduira la technologie du “sharding” et contribuera à augmenter la scalabilité d’Ethereum nativement en divisant la chaîne principale en plusieurs chaînes plus petites appelées “shards”. Nous avons exploré largement cette technologie de sharding dans cet article : Near peut-elle faire de l’ombre à Ethereum ?

Infographie sharding

Medium

Ce sharding, qui devrait d’après Vitalik Buterin avoir lieu d’ici 2024, permettra d’améliorer la scalabilité d’Ethereum d’un facteur 100 000.

Date des mises à jour sur Ethereum

Fondation Ethereum

Cette fois-ci, l’utilisateur devrait pouvoir ressentir une nette amélioration dans son expérience d’utilisation. Mais ce n’est pas fini. Après The Surge, Ethereum verra plusieurs mises à niveau s’effectuer : The Verge, The Purge et The Splurge qui devraient permettre d’améliorer le stockage des données en réduisant les besoins d’espace de mémoire des validateurs. Ce qui permettra à terme de limiter les épisodes de congestion du réseau sur Ethereum et donc d’atténuer les risques d’explosion des frais de transaction.

En rdéfinitive, la mise à jour Shapella est une étape cruciale pour Ethereum et sa communauté. Elle permettra de libérer une quantité substantielle d'ETH jalonnés, d'optimiser les frais de gaz pour les développeurs et de préparer la voie pour de futures mises à jour et améliorations du réseau. Finalement, après Shapella, les investisseurs pourront stakés leurs ethers en ayant une meilleure visibilité sur leurs fonds, autrement dit, ils seront plus libres de devenir des validateurs mais aussi de redevenir liquide en sortant du réseau à tout moment, alors que cela n’était pas possible jusqu’à cette mise à niveau. Cette liberté pourrait désormais être un catalyseur puissant pour inciter des investisseurs à rejoindre Ethereum en tant que validateur.