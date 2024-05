La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a approuvé jeudi les demandes du Nasdaq, du CBOE et du NYSE en vue de l'inscription de fonds négociés en bourse (ETF) liés au prix de l'éther, ouvrant ainsi la voie à la commercialisation de ces produits dans le courant de l'année.

Bien que les émetteurs d'ETF doivent également obtenir le feu vert avant que les produits puissent être lancés, l'approbation de jeudi est une victoire surprise majeure pour ces sociétés et le secteur des crypto-monnaies, qui s'attendait jusqu'à lundi à ce que la SEC rejette les demandes.

Neuf émetteurs, dont VanEck, ARK Investments/21Shares et BlackRock, espèrent lancer des ETF liés à la deuxième plus grande crypto-monnaie après que la SEC a approuvé en janvier les ETF bitcoin dans un moment décisif pour l'industrie des crypto-monnaies. (Reportage de Hannah Lang à New York ; rédaction de Leslie Adler)