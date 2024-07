Genève (awp) - Le spécialiste de la cybersécurité Wisekey prévoit la création d'une nouvelle filiale: Sealcoin. Celle-ci servira de "Special Purpose Vehicle" (SPV) pour le projet décentralisé de technologie du même nom, a précisé l'entreprise genevoise mardi soir.

La nouvelle filiale sera créée début juillet en collaboration avec The Hashgraph Association. Cette dernière est une organisation indépendante et sans but lucratif pour le développement d'un écosystème vivant et innovateur pour les jeunes pousses, entreprises et organismes gouvernementaux dans le monde entier, avec intégration de la cryptodevise décentralisée Hedera Hashgraph.

Cité dans le communiqué, le patron de Wisekey a relevé que l'on est arrivé à la conclusion que l'exploitation du projet Sealcoin pourra être poursuivie au mieux avec la nouvelle filiale. L'investissement stratégique de The Hashgraph Association permettra à Sealcoin d'intégrer ses solutions décentralisées avec l'infrastructure industrielle et décentralisée d'Hedera.

