New York poursuit KuCoin, élargit la répression des cryptomonnaies

Le procureur général Letitia James a déclaré que KuCoin n'était pas enregistré en tant que courtier et qu'il s'était faussement présenté comme une bourse, et elle demande une injonction permanente pour l'empêcher d'opérer à New York jusqu'à ce qu'il se conforme à la loi.

James a déclaré que KuCoin permet aux investisseurs d'échanger des monnaies virtuelles populaires telles que ETH, LUNA et TerraUSD, et que son cas est parmi les premiers par un régulateur alléguant que ETH est un titre.

"Un par un, mon bureau prend des mesures contre les sociétés de cryptomonnaies qui ignorent effrontément nos lois et mettent les investisseurs en danger", a déclaré James dans un communiqué.

KuCoin n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.