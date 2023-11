Boîte à outils - L'économie mondiale ralentira mais évitera probablement la récession en 2024

Certaines des plus grandes banques du monde s'attendent à ce que la croissance économique mondiale ralentisse encore en 2024, sous l'effet de taux d'intérêt élevés, de prix de l'énergie plus élevés et d'un ralentissement des deux plus grandes économies du monde.

Selon un sondage Reuters, l'économie mondiale devrait croître de 2,9 % cette année, et la croissance de l'année prochaine devrait ralentir à 2,6 %. La plupart des économistes s'attendent à ce que l'économie mondiale évite une récession, mais ont évoqué la possibilité de "légères récessions" en Europe et au Royaume-Uni. Un atterrissage en douceur pour les États-Unis est toujours d'actualité, bien que l'incertitude entourant la trajectoire de resserrement monétaire de la Réserve fédérale assombrisse les perspectives. La croissance de la Chine semble s'affaiblir, exacerbée par les entreprises qui cherchent d'autres destinations de production rentables. Vous trouverez ci-dessous les prévisions des principales banques mondiales : Prévisions de croissance du PIB réel pour 2024 GLOBAL U.S. CHINA EURO UK INDE ZONE 2.60% 2.10% 4.80% 0.90% 0.6% 6.3% Goldman Sachs 2.80% 1.90% 4.20% 0.50% 6.4% Morgan -0,1% Morgan -0,1% Stanley UBS 2.60% 1.10% 4.40% 0.60% 0.6% 6.2% Barclays 2,60 % 1,20 % 0,1 0.30% 4.40% 6.2% Inflation aux États-Unis (taux cible annuel des fonds fédéraux Y/Y pour 2024) des fonds fédéraux (déc. '24) IPC global IPC de base PCE Goldman Sachs 2,40 % 2,60 % 5,13 % Morgan Stanley 2,10 % 2,70 % 4,375 Morgan Stanley 2,10 % 2,70 % 4,375 UBS 2,70% 2,75% Wells Fargo 2,50 % 2,60 % 4,75 %-5,00 % 4,75 %-5,00 % 4,75 %-5,00 4.75%-5.00% Barclays 2,70 % 5,25 %-5,50 %. Le taux principal de la Fed se situe actuellement entre 5,25 % et 5,50 %. S&P 500 US 10 ans EUR/USD USD/JPY USD/C rendement cible NY cible Goldman Sachs 4700 4,55% 1,10 150,00 7,15 Morgan Stanley 4500 1 140 7,5 UBS 4600 3,60% 1,15 130 7,15 Wells Fargo 4600-480 1,08-1,1 136-140 0 4.75%-5.2 2 5% Barclays 4,25% 1,09 145 7,20 A 1040 GMT le 16 novembre 2023 : S&P 500 : 4502,88 Rendement des obligations américaines à 10 ans : 4,5019%. EUR/USD : 1,084 USD/CNY : 7,248 USD/JPY : 151,27