La roupie indienne a peu varié par rapport au dollar mercredi, incapable de sortir de la fourchette étroite qui a persisté au cours des dernières sessions, tandis que les primes ont reculé.

La roupie était à 82,0050 pour le dollar américain à 10:48 a.m. IST, comparé à 82,0250 dans la session précédente. La monnaie s'est maintenue autour de la barre des 82 tout au long de la semaine.

"Au cours des huit dernières séances, l'USD/INR a été remarquablement calme sur une base intrajournalière, avec une fourchette de prix quotidienne maintenant inférieure à 10 paise", a déclaré Anindya Banerjee, responsable de la recherche - FX et taux d'intérêt chez Kotak Securities.

Banerjee estime que 81,90 et 82,20 sont les niveaux de soutien et de résistance à court terme pour l'USD/INR.

La roupie n'a pas été affectée par la baisse de la plupart des devises asiatiques suite aux données américaines qui ont suggéré que de nouvelles hausses de taux de la Réserve fédérale étaient probables.

Les nouvelles commandes de biens d'équipement fabriqués aux États-Unis ont augmenté de manière inattendue en mai, des données qui, selon les analystes, indiquent une demande d'investissement robuste. Par ailleurs, une mesure de la confiance des consommateurs américains a augmenté en juin pour atteindre son niveau le plus élevé en près d'un an et demi.

"La résistance des données américaines malgré le resserrement le plus agressif de la Fed en 40 ans est l'une des bizarreries du marché actuel", a déclaré DBS Research dans une note.

"Il ne semble pas que les États-Unis soient sur le point d'entrer en récession.

Les rendements américains ont augmenté et les actions se sont redressées. Suivant la hausse des rendements américains, les primes à terme de la roupie ont reculé par rapport à leur plus haut niveau en un mois. Le rendement implicite USD/INR à 1 an est tombé à 1,84 %.

D'autres données américaines sont attendues cette semaine, avec les données hebdomadaires sur les demandes d'allocations chômage attendues jeudi et les données de base de l'indice PCE vendredi. (Rapport de Nimesh Vora ; édition d'Eileen Soreng)