New York (awp/afp) - Le dollar profite, mercredi, d'un mouvement d'aversion au risque, favorable également au yen et au franc suisse, alors que des cambistes craignent une extension de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas.

Vers 19H50 GMT, le billet vert prenait 0,41% face à la monnaie unique, à 1,0533 dollar pour un euro. La devise helvétique s'appréciait, elle, de 0,55%, à 0,9470 franc suisse pour un euro, tandis que le yen prenait 0,31%, à 157,88 yens pour un euro.

Le yen résistait toujours au seuil symbolique des 150 yens pour un dollar, mais s'en approchait de plus en plus, jusqu'à 149,92 yens, mercredi.

A l'inverse, les devises considérées comme plus volatiles, comme le rand sud-africain, le peso mexicain ou la couronne tchèque, se repliaient nettement.

"Une invasion de Gaza par Israël semble toujours inévitable", a commenté Adam Button, de ForexLive. "Mais il est difficile de prévoir ce qui va se passer ensuite."

Après la frappe, mardi de l'enceinte d'un hôpital du centre-ville de Gaza, qui a fait au moins 471 morts, et l'appel de l'Iran au boycott d'Israël par les pays à majorité musulmane, l'heure n'est pas à la prise de risque sur les marchés.

"La dynamique des marchés ne changera pas tant qu'Israël n'aura pas envahi Gaza", insiste Adam Button.

Le "greenback", l'un des surnoms de la devise américaine, était aussi emmené par une nouvelle remontée des taux obligataires.

Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans a atteint, mercredi, un nouveau sommet de 16 ans, à 4,92%.

"Il y a les risques géopolitiques, mais aussi ceux liés à un ralentissement économique" aux Etats-Unis, rappelle Adam Button. "Donc personne ne veut rien acheter. Il n'y a plus de refuge" pour les investisseurs "hormis le dollar".

Cours de mercredi Cours de mardi 19H50 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0533 1,0577 EUR/JPY 157,88 158,46 EUR/CHF 0,9470 0,9521 EUR/GBP 0,8677 0,8681 USD/JPY 149,88 149,81 USD/CHF 0,8991 0,9001 GBP/USD 1,2140 1,2183

afp/rp