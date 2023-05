Le président américain Joe Biden doit rencontrer mardi les principaux républicains et démocrates du Congrès, dans le cadre d'une impasse de plusieurs mois sur le plafond de la dette publique qui a conduit le pays au bord du défaut de paiement et de la crise économique.

QU'EST-CE QUE LE PLAFOND DE LA DETTE ?

Washington fixe régulièrement une limite aux emprunts fédéraux. Actuellement, le plafond est fixé à 31 400 milliards de dollars, soit environ 120 % de la production économique annuelle du pays. La dette a atteint ce plafond en janvier et le département du Trésor a maintenu les obligations juste en deçà de la limite en suspendant les investissements dans certains fonds de pension fédéraux tout en continuant à emprunter auprès des investisseurs.

La semaine dernière, le Trésor a prévenu qu'il pourrait être contraint d'arrêter complètement d'emprunter et de compter uniquement sur les recettes fiscales pour payer ses factures dès le 1er juin, tout en précisant que cette date butoir, connue sous le nom de "date X", pourrait survenir plusieurs semaines plus tard.

Étant donné que le Trésor emprunte près de 20 cents pour chaque dollar dépensé, Washington commencerait alors à manquer aux paiements dus aux créanciers, aux citoyens ou aux deux.

LE PLAFOND DE LA DETTE SERT-IL A QUELQUE CHOSE ?

Peu de pays dans le monde disposent de lois sur le plafond de la dette et le relèvement périodique de la limite d'emprunt par Washington lui permet simplement de payer les dépenses que le Congrès a déjà autorisées.

La secrétaire d'État au Trésor, Janet Yellen, et d'autres experts politiques ont appelé Washington à supprimer le plafond, car il s'agit d'une empreinte bureaucratique sur des décisions déjà prises.

Certains analystes ont proposé que le Trésor contourne la crise en frappant une pièce de platine de plusieurs billions de dollars et en la plaçant sur le compte du gouvernement, une idée largement considérée comme un gadget farfelu. D'autres soutiennent que le plafond de la dette lui-même viole la Constitution des États-Unis. Mais si l'administration Biden invoquait cet argument, qui fait appel au 14e amendement, il s'ensuivrait un recours en justice.

QUE SE PASSERA-T-IL LORSQUE WASHINGTON NE POURRA PLUS EMPRUNTER ?

Les marchés financiers mondiaux seraient ébranlés, les investisseurs remettant en question la valeur des obligations américaines, qui sont considérées comme l'un des investissements les plus sûrs et servent de base au système financier mondial.

L'économie américaine tomberait presque certainement en récession si le gouvernement était contraint de ne pas payer des sommes telles que les salaires des soldats ou les prestations de sécurité sociale pour les personnes âgées. Les économistes s'attendent à ce que des millions d'Américains perdent leur emploi. D'ores et déjà, les investisseurs ont boudé certains titres de la dette américaine arrivant à échéance en juillet et en août, car ils essaient d'éviter les factures arrivant à échéance au moment où le risque de défaillance de la dette est le plus élevé.

COMMENT EN SOMMES-NOUS ARRIVÉS LÀ ?

Les républicains, qui détiennent une courte majorité (222-213) à la Chambre des représentants, ont adopté fin avril un projet de loi qui relèverait la limite de la dette tout en prévoyant des réductions de dépenses importantes au cours de la prochaine décennie.

Ce projet n'a aucune chance d'être approuvé par le Sénat américain, contrôlé par les démocrates. Le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, souhaite que M. Biden négocie sur la réduction des dépenses, alors même que la Maison Blanche insiste sur une augmentation de la limite de la dette sans conditions.

N'AVONS-NOUS PAS DÉJÀ ENTENDU CETTE CHANSON ?

Ce type d'affrontement fait partie de la politique américaine depuis des décennies, mais il s'est considérablement aggravé depuis que les faucons fiscaux du parti républicain ont pris le pouvoir en 2010.

Lors d'une épreuve de force en 2011, les républicains de la Chambre des représentants ont réussi à utiliser le plafond de la dette pour imposer au président démocrate Barack Obama des limites strictes en matière de dépenses discrétionnaires.

Les plafonds de dépenses sont restés en place pendant la majeure partie du reste de la décennie, mais l'épisode a ébranlé les investisseurs et conduit à une dégradation historique de la note de crédit des États-Unis.