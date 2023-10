La Securities and Exchange Commission (SEC) a abandonné les poursuites contre deux dirigeants de Ripple Labs dans le cadre de son action en justice alléguant que la société de blockchain a violé la loi américaine sur les valeurs mobilières, selon un document déposé au tribunal de New York jeudi.

L'agence a déclaré dans les documents judiciaires qu'elle abandonnait les allégations selon lesquelles le directeur général de Ripple, Brad Garlinghouse, et le cofondateur, Chris Larsen, avaient aidé et encouragé les ventes de la crypto-monnaie XRP, qui, selon un juge, constituaient des ventes de titres non enregistrées.

Dans son action en justice de décembre 2020, la SEC a accusé Ripple d'avoir levé illégalement plus de 1,3 milliard de dollars dans le cadre d'une offre de titres non enregistrée en vendant des XRP.

Le juge du district de Manhattan, Analisa Torres, a accordé à Ripple une victoire partielle dans cette affaire en juillet, estimant que les ventes de XRP sur les bourses publiques n'étaient pas des offres de titres non enregistrées. Analisa Torres a par la suite rejeté la demande de la SEC de faire appel de cette décision.

Elle a également statué en partie en faveur de la SEC, affirmant que l'agence avait démontré que les 728,9 millions de dollars de ventes de XRP de la société à des fonds spéculatifs et à d'autres acheteurs avertis avaient violé la loi.

Les plaintes de la SEC contre Garlinghouse et Larsen concernant leur rôle dans ces ventes devaient être jugées devant un jury. (Rapport de Jody Godoy à New York)