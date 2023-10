Une juge fédérale a refusé mardi que la Securities and Exchange Commission (SEC) fasse appel de sa récente décision concernant Ripple Labs, une décision qui a été considérée comme une défaite majeure pour l'autorité de régulation dans ses efforts pour contrôler les marchés des crypto-monnaies.

Dans sa décision du 13 juillet, la juge Analisa Torres, du district de Manhattan, a estimé que la vente du jeton numérique XRP de Ripple sur les marchés boursiers publics était conforme aux lois fédérales sur les valeurs mobilières, car les acheteurs n'avaient pas d'attente raisonnable de profit sur la base des efforts de Ripple.

La SEC avait demandé l'autorisation de faire appel des conclusions de M. Torres concernant les ventes "programmatiques" de XRP et les "autres distributions" de XRP en tant que moyen de paiement pour des services, affirmant qu'un appel serait important pour un "grand nombre" de poursuites.

Mais le juge n'a trouvé aucun "motif substantiel de divergence d'opinion" sur ses conclusions, et n'a pas convenu qu'un appel ferait progresser matériellement l'affaire vers une conclusion.

Elle a également déclaré que sa décision n'était pas en contradiction avec la décision rendue le 31 juillet par le juge de district Jed Rakoff à Manhattan, qui a déclaré que la SEC avait une "allégation plausible" selon laquelle le jeton Terra USD de Terraform Labs était une valeur mobilière lorsqu'il était vendu sur les marchés publics.

M. Torres a indiqué que M. Rakoff avait examiné la requête de Terraform visant à rejeter l'affaire de la SEC et qu'il était tenu d'accepter toutes les déductions raisonnables en faveur de l'autorité de régulation.

Un procès dans l'affaire Ripple est prévu pour le 23 avril 2024.

La SEC n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires après les heures de marché. Les avocats de Ripple, du directeur général Brad Garlinghouse et du cofondateur Chris Larsen n'ont pas immédiatement répondu à des demandes similaires.

Dans son action en justice de décembre 2020, la SEC a accusé Ripple d'avoir levé illégalement plus de 1,3 milliard de dollars dans le cadre d'une offre de titres non enregistrée en vendant des XRP.

La SEC affirme depuis longtemps que de nombreux actifs numériques sont des titres, au même titre que les actions et les obligations, et qu'elle a le pouvoir de les réglementer.

Parmi ses autres poursuites figurent des affaires contre Binance, la plus grande plateforme de crypto-monnaies au monde, et Coinbase, la plus grande plateforme de crypto-monnaies aux États-Unis.

En juillet, M. Torres avait estimé que seules certaines ventes de XRP étaient contraires aux lois fédérales sur les valeurs mobilières.

L'affaire est la suivante : SEC v Ripple Labs Inc et al, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 20-10832.