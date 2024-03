La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis réclame des amendes et des pénalités d'un montant total de 2 milliards de dollars dans le cadre de son procès contre Ripple Labs au sujet des ventes de la crypto-monnaie XRP, a déclaré le directeur juridique de la société dans un message publié lundi sur les médias sociaux.

Dans des messages sur X, le directeur juridique de Ripple, Stuart Alderoty, a déclaré que le régulateur avait demandé au juge du district américain Analisa Torres à Manhattan les pénalités dans des documents judiciaires déposés sous scellés. La SEC devait déposer les documents publiquement avec des expurgations mardi.

"Plutôt que d'appliquer fidèlement la loi, la SEC reste déterminée à vouloir punir et intimider Ripple - et l'industrie dans son ensemble", a déclaré Alderoty.

Un porte-parole de la SEC n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Torres a statué en juillet que la vente par la société de blockchain de XRP d'une valeur de 728,9 millions de dollars à des fonds spéculatifs et à d'autres acheteurs sophistiqués équivalait à des ventes illégales de titres non enregistrés.

Ripple devrait déposer une réponse en avril.

La SEC a poursuivi Ripple, son PDG Brad Garlinghouse et son cofondateur Chris Larsen en 2020, les accusant d'avoir levé illégalement plus de 1,3 milliard de dollars dans le cadre d'une offre de titres non enregistrée en vendant des XRP.

L'affaire a été très suivie, car elle est l'une des plus importantes intentées par la SEC dans le domaine des crypto-monnaies.

Bien que la SEC ait partiellement gagné l'affaire, Mme Torres a infligé à l'autorité de régulation un revers très médiatisé en statuant que les XRP Ripple vendus sur les échanges publics de crypto-monnaies ne répondaient pas à la définition légale d'une valeur mobilière.

Mme Torres a rejeté la demande de la SEC d'abroger cette décision pendant que l'affaire est en cours. Mais l'autorité de régulation pourrait faire appel une fois que le juge aura statué sur sa demande de sanctions.

D'autres sociétés de crypto-monnaies poursuivies par la SEC, y compris les principaux échanges Coinbase et Binance, ont fait référence à la décision de M. Torres en exhortant d'autres juges à rejeter les demandes de l'autorité de régulation.

Alors que la SEC a décrit la plupart des crypto-monnaies comme le même type d'investissement qui a été classé comme des titres pendant des décennies, l'industrie a fait valoir que les lois sur les titres ne sont pas adaptées aux actifs numériques et a appelé à de nouvelles lois et réglementations. (Reportage de Jody Godoy ; Rédaction de Paul Simao)