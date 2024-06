Les banques qui, depuis des années, parlent de créer des versions "tokenisées" d'actifs tels que les obligations et les devises, affirment que le passage aux échanges basés sur la blockchain prend plus de temps que prévu, certains investisseurs se montrant prudents à ce sujet.

En créant des actifs symbolisés - généralement des jetons basés sur la blockchain pour représenter les avoirs en actifs classiques tels que les devises ou les obligations - les banques espèrent rendre les échanges plus efficaces, plus rapides et moins coûteux, et faciliter l'enregistrement des propriétaires.

Les consultants et les responsables des actifs numériques prévoient qu'une part importante des actifs mondiaux sera tokenisée via la blockchain - HSBC et Northern Trust ont déclaré dans une note l'année dernière qu'ils s'attendaient à ce que 5 à 10 % de tous les actifs soient tokenisés d'ici à 2030.

Mais les dirigeants qui se sont exprimés lors de la conférence fintech Money20/20 cette semaine ont déclaré que le passage aux versions numériques des actifs progressait lentement.

"Il a fallu plus de temps que prévu, pour être honnête, pour arriver au point où nous en sommes dans cet espace", a déclaré Ryan Rugg, responsable des actifs numériques pour les solutions de commerce et de trésorerie de Citibank, lors de l'événement d'Amsterdam.

"Nous avons expérimenté les marchés monétaires et les obligations, mais rien de concret et d'évolutif à l'heure actuelle, la seule application que nous ayons en direct est un dépôt tokenisé.

Malgré cela, Mme Rugg a déclaré qu'elle restait enthousiaste à l'égard de la tokenisation dans le but de créer un dépôt tokenisé qui peut être envoyé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, en évitant les coupures dans les différents fuseaux horaires ou pendant les jours fériés.

Les clients le demandent et le jeton est disponible depuis l'année dernière, a ajouté Mme Rugg.

Bien qu'il y ait eu plusieurs projets expérimentaux - par exemple, pour créer des obligations basées sur la blockchain - les échanges de jetons n'ont pas de marché secondaire liquide.

Après avoir passé sept ans à essayer de reconstruire sa plateforme logicielle autour de la blockchain, la bourse australienne a fini par "mettre en pause" le projet et a annoncé l'année dernière que la mise à jour n'impliquerait plus cette technologie.

Monica Long, présidente de la société américaine de crypto-monnaie Ripple, a déclaré à Reuters que de nombreuses banques américaines avaient "mis en veilleuse les services d'actifs numériques".

Ripple a acquis l'année dernière la société de conservation de crypto-monnaies Metaco et Mme Long a déclaré que cela se passait bien, soulignant un récent partenariat avec HSBC.

L'un des principaux obstacles à l'échange d'actifs traditionnels via la blockchain est que les banques travaillent sur leurs propres réseaux, disent les dirigeants, ce qui rend difficile les échanges entre les plates-formes.

"La fragmentation ralentit l'adoption, car les investisseurs ne veulent pas se connecter à des dizaines de réseaux différents", a déclaré Julien Clausse, directeur de la plateforme d'actifs numériques AssetFoundry de BNP Paribas, avant l'événement.

"Il est plus que probable que nous continuerons à fonctionner dans un monde hybride dans les années à venir, avec certains domaines plus activement tokenisés en raison des avantages perçus, et d'autres qui resteront dans un monde traditionnel", a déclaré M. Clausse. (Reportage d'Elizabeth Howcroft, édition de Tommy Reggiori Wilkes et Ros Russell)