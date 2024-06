La présidente de la société américaine de cryptomonnaies Ripple est "optimiste" quant aux résultats de la campagne de lobbying menée par le secteur des cryptomonnaies lors des élections américaines de cette année, après que sa société a aidé le secteur à réaliser une collecte de fonds record pour soutenir les candidats politiques favorables aux cryptomonnaies.

Ripple, dont le siège se trouve à San Francisco, est le deuxième plus grand donateur de Fairshake, un super PAC qui a collecté 92,9 millions de dollars pour tenter d'influencer les élections législatives de novembre en faveur de l'industrie cryptographique, selon OpenSecrets, un groupe de recherche qui suit l'évolution de l'influence dans la politique.

Les super PAC soutenus par le secteur des crypto-monnaies ont collecté plus de 102 millions de dollars depuis le début du cycle, ce qui les place au troisième rang de tous les super PAC engagés dans les élections de 2024, selon les données de Public Citizen.

Les comités d'action politique indépendants, connus sous le nom de super PAC, peuvent collecter des sommes illimitées auprès d'entreprises, de syndicats, d'associations et de particuliers, puis dépenser des sommes illimitées pour défendre ouvertement des candidats politiques ou s'y opposer.

S'exprimant lors de la conférence fintech Money20/20 à Amsterdam mardi, la présidente de Ripple, Monica Long, a déclaré à Reuters que le PAC était bipartisan et avait un seul objectif : soutenir les candidats qui soutiennent les réglementations souhaitées par l'industrie des crypto-monnaies.

"Je pense qu'en tant qu'industrie, en particulier pour les entreprises basées aux États-Unis, nous sommes frustrés de voir à quel point les États-Unis sont à la traîne pour établir des règles", a-t-elle déclaré. "Toute cette dynamique d'établissement de règles par le biais de l'application (...) est vraiment improductive et ne nous mène nulle part.

Lorsqu'on lui a demandé si elle était optimiste quant à la capacité du secteur américain des cryptomonnaies à se faire entendre, Mme Long a répondu : "Je suis optimiste, oui. Je suis optimiste.

Le secteur des cryptomonnaies tente de plus en plus d'influencer les législateurs américains alors qu'il fait l'objet d'une surveillance accrue de la part des régulateurs et des politiciens, en particulier depuis que les faillites de grandes sociétés de cryptomonnaies en 2022 ont effrayé les investisseurs, révélé des fraudes et des fautes professionnelles et laissé des millions d'investisseurs dans l'embarras.

Plusieurs grandes sociétés de crypto-monnaies ont été poursuivies par l'autorité américaine de régulation des marchés financiers pour des violations présumées de la législation sur les valeurs mobilières, y compris Ripple. En juillet, un juge fédéral a statué que la vente par Ripple de son jeton, XRP, à des acheteurs avertis équivalait à des ventes illégales de titres non enregistrés, mais a également statué que XRP vendu sur des bourses publiques ne répondait pas à la définition légale d'un titre.

La Securities and Exchange Commission réclame des amendes et des pénalités d'un montant total de 2 milliards de dollars dans le cadre de l'affaire qui l'oppose à l'entreprise, a déclaré Ripple.

Les groupes cryptographiques font pression sur les législateurs pour qu'ils adoptent un projet de loi qui limiterait la surveillance du secteur par la SEC.

Un rapport de Public Citizen indique qu'environ la moitié du trésor de guerre politique de l'industrie des crypto-monnaies provient des dépenses directes des entreprises, principalement des bourses de crypto-monnaies Coinbase et Ripple, le reste étant apporté par les investisseurs en capital-risque.

Les données propres à l'industrie suggèrent toutefois que les lobbyistes pourraient avoir des difficultés à obtenir un soutien.

Selon une enquête publiée en mai par la société américaine de cryptographie Digital Currency Group, seuls 14 % des électeurs des États américains dont les résultats pourraient basculer vers le parti démocrate ou républicain possèdent des crypto-monnaies, et 69 % d'entre eux ont un a priori négatif sur les crypto-monnaies, contre 31 % un a priori positif.

"Alors que la plupart des électeurs ne sont pas satisfaits du système financier actuel, seule une minorité pense que les crypto-monnaies représentent l'avenir des transactions ou un nouveau mode de prospérité", indique le rapport.

La semaine dernière, le président américain Joe Biden, un démocrate, a opposé son veto à ce qu'il a décrit comme une résolution menée par les républicains qui "limiterait de manière inappropriée la capacité de la SEC à mettre en place des garde-fous appropriés et à traiter les problèmes futurs" liés aux crypto-actifs.

Gary Gensler, président de la SEC, a déjà qualifié l'industrie des cryptoactifs de "Far West", criblé de fraudes et de risques pour les investisseurs.

M. Long, de Ripple, a déclaré que la SEC semblait être sur un "sentier de guerre" avec l'industrie des crypto-monnaies ces dernières années, et que tout le monde espérait un "changement de ton".