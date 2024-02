L'entreprise singapourienne Oobit, spécialisée dans les applications de paiement mobile, a annoncé lundi avoir levé 25 millions de dollars lors d'un tour de table, dans le cadre de ses projets d'expansion, alors qu'elle s'efforce de faire progresser l'adoption des crypto-monnaies en tant que moyen de paiement.

Les investisseurs de la série A comprennent la branche d'investissement de la société de crypto-monnaie Tether, le fonds Titan de la société de capital-risque CMCC Global basée à Hong Kong, la société d'investissement technologique 468 Capital et le cofondateur de la société de technologie américaine Solana, Anatoly Yakovenko, a indiqué Oobit dans un communiqué.

Le PDG de Tether, Paolo Ardoino, a déclaré que l'investissement dans Oobit "souligne notre engagement inébranlable à accueillir de nouveaux utilisateurs dans l'écosystème des crypto-monnaies".

Oobit a indiqué qu'il prévoyait de se développer dans des régions telles que l'Asie-Pacifique, les Émirats arabes unis, le Canada et l'Australie, au-delà de ses principaux marchés que sont l'Union européenne et le Royaume-Uni, ajoutant qu'il utiliserait les fonds pour se concentrer sur l'intégration de portefeuilles externes et accélérer le développement d'une passerelle Web3.

Web3 fait référence à une version d'internet décentralisée et fonctionnant sur la technologie blockchain.

Fondée en 2017, l'application d'Oobit permet aux détenteurs de crypto-monnaie de tapoter et de payer chez plus de 100 millions de détaillants dans le monde où Visa et Mastercard sont acceptées, tandis que les commerçants reçoivent de la monnaie fiduciaire, selon l'entreprise. (Reportage de Yantoultra Ngui ; Rédaction de Himani Sarkar)