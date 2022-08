La monnaie stable Tether engage BDO Italia pour les rapports mensuels de preuve de réserve.

Les stablecoins sont un type de cryptomonnaies conçues pour garder une valeur constante, comme une parité 1:1 avec le dollar américain. Ils sont largement utilisés pour transférer des fonds entre différentes cryptomonnaies ou vers des espèces ordinaires.

Tether affirme que sa pièce maintient sa valeur en détenant des réserves libellées en dollars pour égaler ou dépasser la valeur des pièces Tether en circulation. Ces réserves font depuis longtemps l'objet d'un examen minutieux qui s'est accentué après la chute des marchés de crypto-monnaies en mai, suite à l'effondrement du stablecoin TerraUSD.

Tether, géré par une société des îles Vierges britanniques, a publié ces dernières années des rapports dans lesquels des cabinets comptables attestent de la taille de ses réserves. Ces réserves s'élevaient à 82,4 milliards de dollars au 31 mars, dont 39 milliards de dollars en bons du Trésor américain.

Les deux rapports les plus récents ont été établis par un cabinet des îles Caïmans, MHA Cayman. Avant cela, Tether utilisait un autre cabinet des îles Caïmans, Moore Cayman, indique son site Web https://tether.to/en/transparency.

BDO Italia est une société d'audit et d'assurance basée en Italie, un cabinet membre indépendant de BDO International Limited. La direction de Tether comprend au moins deux cadres de l'Italie.

Tether a déclaré dans un communiqué qu'il a commencé à travailler avec BDO Italia en juillet, ajoutant que cette relation est "la prochaine étape dans le cheminement de la société vers un audit complet".

"L'utilité de Tether a dépassé le simple fait d'être un outil permettant d'entrer et de sortir rapidement de positions commerciales, et il est donc essentiel pour nous de nous développer en même temps que les marchés du peer-to-peer et des paiements", a déclaré Paolo Ardoino, directeur de la technologie, dans le communiqué.