Le dollar canadien s'est renforcé pour atteindre son plus haut niveau en deux semaines par rapport à sa contrepartie américaine vendredi, les investisseurs étant plus optimistes quant aux perspectives des actifs financiers plus risqués et évaluant les perspectives de la Banque du Canada de reprendre ses hausses de taux d'intérêt.

Le huard se négociait 0,2 % plus haut à 1,3425 $ CA pour un billet vert, ou 74,49 cents US, après avoir atteint son niveau intrajournalier le plus élevé depuis le 16 mai à 1,3408. Pour la semaine, la devise a progressé de 1,4 %.

"Avec le rebond de l'humeur du marché, les écarts de rendement en faveur du Canada et les produits de base qui reprennent de la vigueur, c'est le cocktail parfait pour un rallye du huard cette semaine", a déclaré Jay Zhao-Murray, analyste de marché chez Monex Canada Inc.

Les indices boursiers américains ont augmenté après que les données aient montré une accélération de la croissance de l'emploi aux États-Unis en mai, mais aussi une augmentation du taux de chômage qui pourrait permettre à la Réserve fédérale de ne pas augmenter ses taux d'intérêt ce mois-ci. L'adoption d'un projet de loi visant à relever le plafond de la dette américaine, évitant ainsi un défaut de paiement catastrophique, a également réjoui les investisseurs.

Le prix du pétrole, l'une des principales exportations du Canada, a récupéré une partie de sa baisse hebdomadaire avant la réunion de l'OPEP et de ses alliés ce week-end. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain se sont établis à 71,74 dollars le baril, soit une hausse de 2,3 %.

Les prix des maisons dans la région du Grand Toronto ont augmenté de 3,7 % en mai par rapport à avril et les ventes ont fortement augmenté, ce qui confirme que le marché de l'immobilier se redresse après un effondrement d'un an, un facteur qui pourrait favoriser de nouvelles hausses de taux de la Banque du Canada.

La banque centrale doit prendre une décision sur les taux d'intérêt mercredi prochain. Les marchés monétaires considèrent qu'il y a environ 40 % de chances qu'elle augmente son taux de référence pour la première fois depuis janvier.

Les rendements des obligations d'État canadiennes ont augmenté sur l'ensemble de la courbe, suivant les mouvements des bons du Trésor américain. Le 10 ans était en hausse de 6,9 points de base à 3,229%. (Rapport de Fergal Smith)