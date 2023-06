Le dollar canadien s'est affaibli par rapport à son homologue américain mardi, abandonnant quelques gains récents, les investisseurs craignant qu'un ralentissement en Chine ne pèse sur l'économie mondiale, réduisant la demande de matières premières.

Le huard s'échangeait 0,2 % de moins à 1,3230 pour un billet vert, soit 75,59 cents américains, après avoir évolué dans une fourchette de 1,3206 à 1,3269. Vendredi, il a atteint un sommet de neuf mois à 1,3176.

L'appétit du marché pour le risque a été réduit, a déclaré Darren Richardson, directeur général de Richardson International Currency Exchange Inc.

"Si la Chine a des problèmes... cela pourrait signaler des problèmes dans d'autres parties du monde", a déclaré M. Richardson.

Le Canada est un important producteur de matières premières, notamment de pétrole.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain se sont établis à 70,50 dollars le baril, en baisse de 1,8 %, sous la pression des prévisions de ralentissement de la croissance de la demande de pétrole en Chine et de la déception suscitée par l'ampleur des réductions des taux directeurs de la Chine.

Les principaux indices de Wall Street ont également chuté, les investisseurs hésitant à faire de gros paris avant les remarques du président de la Réserve fédérale Jerome Powell devant le Congrès américain mercredi et jeudi.

Mercredi également, la Banque du Canada publiera le procès-verbal de sa décision de politique monétaire prise il y a deux semaines. La BdC a relevé son taux de référence pour la première fois depuis janvier dans un effort pour ralentir l'économie et abaisser l'inflation à un objectif de 2 %.

L'agence nationale des statistiques du Canada a révélé mardi de nouvelles pondérations pour le panier de biens et de services dans son indice des prix à la consommation, donnant plus d'importance aux changements dans les prix de l'alimentation et de l'essence.

Les rendements des obligations d'État canadiennes ont baissé sur l'ensemble de la courbe, suivant les mouvements des bons du Trésor américain. Le 10 ans était en baisse de 6,4 points de base à 3,341%. (Reportage de Fergal Smith, édition d'Alistair Bell)