Le dollar canadien a peu varié par rapport à son homologue américain vendredi, se maintenant près de son plus haut niveau en deux mois, les investisseurs continuant à parier sur une nouvelle hausse des taux de la Banque du Canada malgré des données nationales montrant une baisse surprise du nombre d'emplois.

Le huard s'échangeait presque sans changement à 1,3445 pour un billet vert, ou 74,93 cents américains, après avoir atteint son plus haut niveau intrajournalier depuis le 14 avril à 1,3311. Pour la semaine, la devise a augmenté de 0,6 %, sa deuxième semaine consécutive de gains.

"Le CAD a prolongé son fort début de juin pour retester le bas de sa fourchette de négociation contre le dollar qui a prévalu depuis la fin de l'année dernière", a déclaré Shaun Osborne, stratège en chef pour les devises à la Banque Scotia, dans une note.

"Le catalyseur évident des gains du CAD est le resserrement des taux de la Banque du Canada mercredi, motivé par une demande résistante et des pressions inflationnistes tenaces que les décideurs craignent clairement de voir s'enraciner au-dessus de 2 %."

Mercredi, la BdC a relevé son taux de référence de 25 points de base pour atteindre son plus haut niveau depuis 22 ans, à savoir 4,75 %.

Les marchés monétaires considèrent qu'il y a environ 60 % de chances qu'une nouvelle hausse ait lieu en juillet. Bien que ce chiffre soit en baisse par rapport aux 68 % enregistrés avant la publication des chiffres de l'emploi, le prix d'un relèvement reste entièrement acquis d'ici septembre.

L'économie canadienne a perdu 17 300 emplois en mai, manquant les prévisions d'un gain de 23 200, et le taux de chômage a augmenté pour la première fois en neuf mois.

Le prix du pétrole, l'un des principaux produits d'exportation du Canada, a baissé de 1,6 % à 71,25 dollars le baril, les données chinoises décevantes renforçant les doutes sur la croissance de la demande.

Les rendements des obligations d'État canadiennes ont baissé sur l'ensemble de la courbe, dans le sens inverse des rendements américains.

Le 10 ans a perdu 7 points de base à 3,368%, après avoir atteint jeudi son plus haut niveau intraday en plus de trois mois à 3,466%. (Reportage de Fergal Smith ; édition de Jonathan Oatis et Cynthia Osterman)