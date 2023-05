Le dollar canadien s'est affaibli contre le billet vert vendredi, et le rendement de la dette gouvernementale de référence a grimpé. Le huard se négociait 0 % plus bas à 1,3496 $CAN pour un billet vert, soit 74,1 cents américains, après avoir évolué dans une fourchette de 1,3481 à 1,3506. Le rendement des obligations à 10 ans du gouvernement canadien a augmenté de 1,3 point de base pour atteindre 2,847 %. Le rendement de la dette de référence similaire du gouvernement américain a augmenté pour atteindre 3,4084 %. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain de juin ont augmenté de 49 cents pour atteindre 71,36 dollars le baril vendredi...