Le dollar canadien s'est renforcé par rapport à son homologue américain mercredi, alors que l'appétit pour le risque s'est accru et que les investisseurs ont augmenté les paris sur une nouvelle hausse des taux d'intérêt de la Banque du Canada, mais le mouvement n'a pas été suffisant pour que la devise sorte de sa récente fourchette.

Le huard se négociait 0,3 % plus haut à 1,3445 pour un dollar américain, ou 74,38 cents américains, ce qui se situe vers le milieu de sa fourchette depuis le début du mois, soit entre 1,33 et 1,36.

Il s'est renforcé malgré les gains du billet vert par rapport à un panier de devises principales.

"Nous voyons le dollar canadien suivre la hausse des marchés du risque et du pétrole... mais dans l'ensemble, nous nous situons vraiment dans une fourchette", a déclaré Michael Goshko, analyste principal de marché chez Convera Canada ULC.

"Les opérateurs ne semblent pas vouloir prendre d'engagement significatif tant que la question du plafond de la dette (américaine) n'est pas réglée. "L'optimisme quant à une éventuelle sortie de l'impasse à Washington sur la limite de la dette nationale a contribué à la hausse des indices boursiers américains et du prix du pétrole, l'un des principaux produits d'exportation du Canada. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain se sont établis à 72,83 $ le baril, soit une hausse de 2,8 %. La hausse du huard est survenue après que les données de mardi ont montré que le taux annuel d'inflation a augmenté en avril pour la première fois en 10 mois.

Cela a conduit les marchés monétaires à parier sur une nouvelle hausse des taux de la Banque du Canada cette année, plutôt que sur une baisse des taux, comme cela avait été prévu précédemment.

"Nous voyons certainement beaucoup de raisons pour que la Banque du Canada envisage une nouvelle hausse des taux", a déclaré M. Goshko.

Le rendement canadien à deux ans a atteint son plus haut niveau depuis le 10 mars, à 4,072 %, avant de redescendre à 4,058 %, soit une hausse de 8,7 points de base sur la journée. L'écart entre le taux canadien et le taux américain équivalent était de 9,2 points de base, son niveau le plus bas depuis le 16 septembre. (Reportage de Fergal Smith ; édition de Jonathan Oatis)