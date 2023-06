Le dollar canadien s'est renforcé pour atteindre son plus haut niveau en neuf mois par rapport à sa contrepartie américaine vendredi, en raison de la hausse des prix du pétrole et du fait que les investisseurs ont recalibré leurs paris sur le niveau maximum des taux d'intérêt de ce cycle de la Banque du Canada et de la Réserve fédérale.

Le huard se négociait 0,2 % plus haut à 1,3195 pour un billet vert, ou 75,79 cents américains, après avoir atteint son niveau intrajournalier le plus élevé depuis septembre à 1,3189. Pour la semaine, il était en hausse de 1,1 %, sa troisième semaine consécutive de gains.

"Il semble y avoir un plus grand degré d'incertitude en ce qui concerne les deux taux terminaux et cela semble être un moteur assez important pour le dollar canadien à ce stade", a déclaré Bipan Rai, chef mondial de la stratégie de change chez CIBC Capital Markets.

La Fed a prévu mercredi deux nouvelles hausses de taux, ce qui porterait son taux directeur dans une fourchette de 5,50 % à 5,75 %, mais les marchés monétaires n'envisagent qu'une seule hausse supplémentaire.

Parallèlement, les investisseurs s'attendent à ce que le taux de référence de la banque centrale canadienne culmine à environ 5,10 % cette année, soit 32 points de base de plus qu'au début du mois de juin. La semaine dernière, la Banque du Canada a resserré son taux de 25 points de base à 4,75 %, pour la première fois depuis janvier.

"Nous sommes juste en train de sonder en dessous du support (pour l'USD-CAD) à la zone de 1,3220", a déclaré l'Enquête. "Je pense que si nous pouvons obtenir une clôture hebdomadaire en dessous de 1,32, c'est très significatif et cela nous prépare potentiellement à une course vers la zone de 1,30 au cours des prochaines semaines.

La hausse des prix du pétrole, due à la demande chinoise et aux réductions de l'offre de l'OPEP, a soutenu le huard. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain étaient en hausse de 0,4 % à 70,92 dollars le baril.

Les rendements des obligations d'État canadiennes ont augmenté sur l'ensemble de la courbe, suivant les mouvements des bons du Trésor américain. Le 10 ans était en hausse de 3,8 points de base à 3,372%. (Reportage de Fergal Smith ; Rédaction de Richard Chang)