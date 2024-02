Le dollar canadien devrait se renforcer au cours de l'année à venir si la Réserve fédérale américaine réduit ses taux d'intérêt comme prévu, mais ses gains pourraient être freinés par le renouvellement des prêts hypothécaires qui pèsent sur les dépenses des ménages et la croissance économique, selon un sondage Reuters.

La prévision médiane des 40 analystes de change interrogés dans le cadre du sondage du 1er au 6 février était que le huard se renforce de 0,7 % pour atteindre 1,34 par dollar américain, ou 74,63 cents américains, en trois mois, ce qui correspond à la prévision du sondage de janvier.

Il devrait ensuite atteindre 1,30 dans un an, ce qui correspond également aux prévisions du mois précédent.

Ce renforcement attendu intervient alors que certains analystes prévoient une baisse généralisée du dollar américain.

"Nous voyons le billet vert s'affaiblir en 2024 lorsque la croissance économique américaine ralentira à un rythme plus conforme à celui du reste du monde et que la Fed commencera à réduire ses taux", a déclaré Jayati Bharadwaj, stratège mondial des changes chez TD Securities, ajoutant que les marchés pourraient alors se concentrer sur l'impulsion donnée à la croissance par les "cycles d'assouplissement mondiaux".

Le Canada est un important producteur de matières premières, notamment de pétrole, et son économie pourrait donc bénéficier d'une amélioration des perspectives mondiales. Toutefois, les analystes s'attendent à ce que le rythme des renouvellements de prêts hypothécaires freine l'économie canadienne.

Le cycle hypothécaire canadien est particulièrement court - la durée typique d'un prêt est de 5 ans ou moins, contre 30 ans aux États-Unis - et de nombreux ménages sont susceptibles de renouveler leur prêt à des taux plus élevés après avoir emprunté massivement à des niveaux très bas pendant la pandémie.

Selon M. Bharadwaj, les réinitialisations à venir des prêts hypothécaires et la moindre sensibilité du dollar canadien aux mouvements du billet vert par rapport à d'autres pays du Groupe des Dix (G10) pourraient limiter les gains de la monnaie.

"Nous nous attendons à ce que le dollar canadien s'apprécie sur la base de nos perspectives générales pour l'USD, mais il est peu probable qu'il soit le plus performant du G10", a déclaré M. Bharadwaj.

