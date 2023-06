Jamie McGeever, éditorialiste spécialisé dans les marchés financiers, fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

Les investisseurs ont réagi avec tiédeur à la baisse des taux d'intérêt en Chine et attendent les remarques clés du président de la Réserve fédérale Jerome Powell plus tard dans la journée de mercredi. Pour ajouter à la morosité du marché et au sentiment des investisseurs que le cycle de resserrement de la politique mondiale n'est pas encore terminé, les données sur l'inflation britannique de mercredi seront suivies de près avant la hausse des taux d'intérêt prévue par la Banque d'Angleterre jeudi.

Le calendrier des données économiques asiatiques de mercredi est léger, l'indice manufacturier japonais Tankan pour juin étant l'une des rares publications prévues et la plus susceptible d'agiter les marchés. La Banque du Japon est l'une des deux exceptions parmi les principales autorités monétaires, et les remarques du gouverneur Kazuo Ueda mercredi pourraient déterminer si le yen se retire de son plus bas niveau depuis sept mois face au dollar, ou s'il poursuit son déclin.

L'autre autorité monétaire est la Banque populaire de Chine, qui réduit actuellement ses taux pour la première fois depuis près d'un an. Mardi, elle a abaissé de 10 points de base les principaux critères de prêt, les autorités cherchant à soutenir une reprise économique qui ralentit, mais les investisseurs n'ont pas été impressionnés.

Le taux préférentiel des prêts à un an a été ramené à 3,55 % et le taux préférentiel des prêts à cinq ans à 4,20 %. Les investisseurs avaient espéré que le LPR à cinq ans serait réduit davantage.

Pour le yuan, la PBOC était coincée entre le marteau et l'enclume : un assouplissement plus agressif réduirait encore l'attrait des obligations chinoises, ce qui est une mauvaise nouvelle pour le yuan ; un assouplissement plus prudent ne soutiendrait probablement pas beaucoup l'économie, ce qui est également une mauvaise nouvelle pour le yuan.

Depuis le 18 mai, le yuan a franchi chaque jour la barre des 7,00 dollars et s'approche à présent des 7,20 dollars. Le point faible d'octobre dernier, autour de 7,30 dollars, un plus bas jamais atteint depuis la fin 2007, pourrait bientôt se profiler à l'horizon des traders. Sur le front des entreprises chinoises, les investisseurs digèrent la nouvelle des changements à la tête du géant du commerce électronique Alibaba Group . La société a annoncé mardi que son PDG et son président Daniel Zhang allaient quitter leurs fonctions, qui seront respectivement occupées par Eddie Yongming Wu et Joseph Tsai.

Les actions chinoises sont sur la défensive, mais elles ne sont pas les seules. L'indice MSCI Asia-ex Japan a connu mardi sa pire journée du mois ; les actions mondiales ont chuté pour la troisième journée, leur plus longue série de pertes depuis le début du mois de mai ; et Wall Street a terminé dans le rouge.

Le principal événement mondial pour les marchés mercredi sera probablement le témoignage semestriel du président de la Fed, M. Powell, devant la commission des affaires financières de la Chambre des représentants. Les investisseurs analyseront ses propos à la recherche de tout élément supplémentaire sur les perspectives politiques, aussi minime soit-il.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter davantage les marchés mercredi :

- Enquête japonaise Tankan (juin)

- Le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, s'exprime

- Le président de la Fed, Jerome Powell, s'exprime