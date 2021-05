Explicatif : Ce que la nouvelle répression de Pékin signifie pour la crypto en Chine

Bon nombre des nouvelles règles élargissent les restrictions antérieures visant les cryptocurrences et comblent les lacunes qui avaient permis à certaines sociétés de financement et de paiement de poursuivre leurs activités.

QUELLES SONT LES NOUVELLES MESURES ?

Trois associations du secteur financier ont ordonné mardi à leurs membres, qui comprennent des banques et des sociétés de paiement en ligne, de ne pas offrir à leurs clients de services impliquant des crypto-monnaies, tels que les échanges de devises, l'enregistrement, la négociation, la compensation et le règlement.

Ces directives ont été formulées dans une déclaration conjointe de la National Internet Finance Association of China, de la China Banking Association et de la Payment and Clearing Association of China, et publiées par la Banque populaire de Chine (PBOC).

En outre, il est interdit aux institutions de fournir des services d'épargne, de fiducie ou de nantissement de crypto-monnaies et d'émettre des produits financiers liés aux crypto-monnaies. Les services d'information liés aux crypto-monnaies, l'assurance et le commerce de produits dérivés sont également interdits.

Les entreprises ont également été invitées à renforcer la surveillance des flux financiers liés au commerce des crypto-monnaies.

QUELLES ÉTAIENT LES RÈGLES ANTÉRIEURES DE LA CHINE CONTRE LES CRYPTO-MONNAIES ?

La Chine ne reconnaît pas les crypto-monnaies comme monnaie légale et le système bancaire n'accepte pas les crypto-monnaies et ne fournit pas de services correspondants.

En 2013, le gouvernement a défini le bitcoin comme une marchandise virtuelle et a déclaré que les particuliers étaient autorisés à participer librement à son commerce en ligne.

Cependant, plus tard cette année-là, les régulateurs financiers, y compris la PBOC, ont interdit aux banques et aux sociétés de paiement de fournir des services liés au bitcoin.

En septembre 2017, la Chine a interdit les offres initiales de pièces de monnaie (ICO) dans le but de protéger les investisseurs et de freiner les risques financiers.

Les règles relatives aux ICO ont également interdit aux plateformes d'échange de crypto-monnaies de convertir la monnaie légale en crypto-monnaies et vice versa.

Ces restrictions ont poussé la plupart des plateformes d'échange à fermer leurs portes et beaucoup d'entre elles se sont délocalisées.

Les règles relatives aux ICO ont également interdit aux sociétés financières et aux sociétés de paiement de fournir des services pour les ICO et les cryptocurrences, notamment des services d'ouverture de compte, d'enregistrement, de négociation, de compensation ou de liquidation.

En juillet 2018, 88 plateformes de négociation de monnaies virtuelles et 85 plateformes d'ICO qui s'étaient retirées du marché, a indiqué la PBOC.

POURQUOI LA CHINE A-T-ELLE RENFORCÉ SA RÉGLEMENTATION ?

Le bull run mondial du bitcoin a relancé le commerce des crypto-monnaies en Chine.

La directive industrielle de mardi a averti que le commerce spéculatif de bitcoins avait rebondi, portant atteinte "à la sécurité des biens des personnes et perturbant l'ordre économique et financier normal."

De nombreux investisseurs chinois effectuent désormais des transactions sur des plates-formes appartenant à des bourses chinoises qui se sont délocalisées à l'étranger, notamment Huobi et OKEx. Pendant ce temps, le marché de gré à gré des crypto-monnaies en Chine est redevenu actif, tandis que les salles d'échange autrefois endormies sur les médias sociaux ont repris vie.

Les bourses axées sur la Chine, qui comprennent également Binance et MXC, permettent aux particuliers chinois d'ouvrir des comptes en ligne, un processus qui ne prend que quelques minutes. Elles facilitent également les transactions de pair à pair sur les marchés de gré à gré qui permettent de convertir les yuans chinois en crypto-monnaies. Ces transactions s'effectuent par l'intermédiaire des banques, ou de canaux de paiement en ligne tels qu'Alipay ou WeChat Pay.

Les investisseurs particuliers achètent également de la "puissance de calcul" à des mineurs de crypto-monnaies, qui conçoivent divers systèmes d'investissement promettant des rendements rapides et importants.

Parallèlement, la menace potentielle que représentent les crypto-monnaies pour la monnaie fiduciaire chinoise, le yuan, a incité la PBOC à lancer sa propre monnaie numérique.

QUEL EST L'IMPACT DE LA RÉPRESSION ?

La nouvelle vague de répression complique l'achat de crypto-monnaies par les particuliers en utilisant divers canaux de paiement et pourrait avoir un impact sur les activités des mineurs en rendant plus difficile l'échange de crypto-monnaies contre des yuans.

Mais les banques et les sociétés de paiement sont également confrontées à la difficulté d'identifier les flux d'argent liés aux crypto-monnaies.

L'association Bitcoin de Hong Kong a déclaré dans un tweet en réponse à l'interdiction réitérée de la Chine : "Pour ceux qui ne connaissent pas le bitcoin, il est habituel que la Banque populaire de Chine interdise le bitcoin au moins une fois dans un cycle haussier."