New York (awp/afp) - Le yuan est descendu mercredi face au dollar à un niveau qu'il n'avait pas connu depuis plus de six mois, déprimé par une nouvelle série de mauvais indicateurs qui inquiètent les cambistes sur la situation de l'économie chinoise.

Vers 20H45 GMT, la devise chinoise cédait 0,21% face au billet vert, à 7,1350 yuans pour un dollar. Plus tôt, elle est descendue jusqu'à 7,1404 yuans, une première depuis fin novembre.

Les exportations chinoises ont baissé de 7,5% sur un an en mai, un revirement après un bond de 8,5% en avril. Elles sont en recul pour tous les grands marchés d'exportation chinois, avec une mention spéciale aux Etats-Unis (-18,2%).

"Les exportations chinoises vont probablement continuer à se contracter à un rythme significatif au second semestre, compte tenu des perspectives sombres de demande mondiale", a commenté, dans une note, Duncan Wrigley, de Pantheon Macroeconomics.

Pour Brad Bechtel, de Jefferies, le yuan pâtit aussi de la détente des taux obligataires chinois, qui évoluent à contre-courant de la plupart des rendements des grands pays occidentaux.

"Ils vont devoir stimuler l'économie à un moment donné et la monnaie est clairement l'un des moyens de le faire", car sa dépréciation rend les produits chinois plus attractifs à l'export, a expliqué l'analyste.

Ailleurs sur le marché des changes, la livre turque a décroché mercredi, abandonnant jusqu'à plus de 7% face au dollar, une variation d'une ampleur rarissime.

Le gouvernement turc a réduit la voilure de son dispositif de défense de la devise, artificiellement soutenue jusqu'ici par des ventes massives de dollars pour lui éviter de dévisser.

"C'est une situation dangereuse, parce qu'il y a un risque de fuite des capitaux", a estimé Mike Harris, du cabinet de conseil Cribstone Strategic Macro.

"Laisser une monnaie s'affaiblir avant d'avoir pris des mesures économiques est dangereux, parce que si tout le pays pense que la devise va perdre de sa valeur, il y a un très gros risque que les gens se dirigent vers la sortie" et se débarrassent de leurs livres, insiste-t-il.

Le nouveau ministre des Finances, Mehmet Simsek, nommé après la victoire de Recep Tayyip Erdogan à la présidentielle, fin mai, a promis mercredi un "programme crédible" sur le plan économie, sans plus de précision.

Quant au dollar canadien, il n'a bénéficié que modérément de la décision surprise de la Banque du Canada de relever d'un quart de point son taux directeur, à 4,75%. Le "Loonie", surnom du dollar canadien gagnait 0,24% face à son cousin américain, à 1,3371 dollar canadien pour un dollar américain.

Cours de mercredi Cours de mardi 20H45 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0699 1,0693 EUR/JPY 149,95 149,31 EUR/CHF 0,9736 0,9705 EUR/GBP 0,8601 0,8607 USD/JPY 140,16 139,63 USD/CHF 0,9101 0,9076 GBP/USD 1,2438 1,2424

afp/rp