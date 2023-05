New York (awp/afp) - Le yuan est tombé mercredi à son plus bas niveau depuis près de six mois, handicapé par une reprise chinoise qui se révèle moins vigoureuse que prévu et la perspective de possibles mesures de relance qui affaibliraient la devise.

Vers 18H25 GMT, la monnaie chinoise abandonnait 0,06% par rapport au billet vert, à 7,0609 yuans pour un dollar. La devise est descendue jusqu'à 7,0675 yuans, un plancher depuis le 1er décembre.

"Le yuan est le signe, comme l'affaiblissement des cours des métaux, de la vulnérabilité de l'économie chinoise", a commenté Quincy Krosby, de LPL Financial.

Plusieurs indicateurs ont dépeint, ces dernières semaines, une situation économique contrastée en Chine, loin du boom attendu en début d'année après la sortie de la politique zéro-Covid.

Le rythme de croissance de la production industrielle a ainsi été inférieur de moitié en avril à ce qu'attendaient les économistes, tout comme l'émission de nouveaux crédits, divisée par cinq par rapport au mois précédent.

"Le yuan est une devise contrôlée (dont les autorités limitent artificiellement les fluctuations), mais elle reflète tout de même l'évaluation de l'économie chinoise par les cambistes", souligne Huw Roberts, de Quant Insight, dans une note.

"Son affaiblissement suggère que les opérateurs commencent à se demander si, au-delà de la déception quant au rebond, le scénario n'est pas en train de devenir déflationniste pour la Chine" et le yuan, ajoute l'analyste.

Karl Haeling, de LBBW, souligne que "la Bourse chinoise a annulé ses gains de l'année". Mercredi, l'indice vedette SSE de la Bourse de Shanghai est ainsi revenu à son niveau de début janvier.

"Le marché s'attend désormais à ce que la banque centrale chinoise (PBOC) abaisse ses taux directeurs pour stimuler la consommation et réduire la pression sur les prêts détenus par les promoteurs immobiliers", explique Quincy Krosby.

"Le sentiment général est qu'il va falloir des mesures de relance pour renforcer la confiance et ouvrir un chemin viable vers une croissance solide", a ajouté l'analyste.

Les autorités chinoises prêchent pourtant officiellement la retenue depuis plusieurs mois sur le plan monétaire, échaudées par la déflagration qui a secoué, depuis mi-2021, le secteur immobilier, gavé de crédit bon marché.

Ailleurs sur le marché des changes, le dollar gagnait un peu de terrain sur l'euro, à la faveur d'une nouvelle remontée des taux obligataires, selon Shaun Osborne, de Scotiabank.

Pour lui, c'est le résultat du positionnement ferme de la banque centrale américaine (Fed) mais aussi du désengagement de certains investisseurs, qui craignent un défaut de paiement des Etats-Unis sur leur dette, faute d'un accord sur le relèvement de son plafond.

Les taux des obligations évoluent en sens opposé de leurs prix, qui baissent.

Cours de mercredi Cours de mardi 18H25 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0762 1,0770 EUR/JPY 149,71 149,26 EUR/CHF 0,9730 0,9706 EUR/GBP 0,8699 0,8676 USD/JPY 139,12 138,59 USD/CHF 0,9041 0,9012 GBP/USD 1,2371 1,2413

afp/rp