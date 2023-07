Les entreprises chinoises cotées en bourse adoptent la couverture à un rythme record, selon des données de consultants, alors que la volatilité des marchés augmente et que la Chine développe son marché des produits dérivés.

Au cours de la période avril-juin, plus de 120 entreprises chinoises cotées en bourse dans les secteurs non financiers ont dévoilé pour la première fois des plans de couverture des risques à l'aide d'outils tels que les options et les contrats à terme, soit le nombre le plus élevé de tous les trimestres.

Cela porte à plus de 1 000 le nombre d'entreprises cotées en bourse qui ont annoncé des accords de couverture au cours du premier semestre, soit presque autant que l'année dernière (1 133), selon la société de conseil en gestion des risques D-Union.

"La popularité des opérations de couverture est due à l'augmentation des incertitudes, notamment des risques de change", a déclaré Ma Weifeng, PDG de D-Union.

Il a ajouté que les règles de divulgation plus strictes de la Chine en matière de couverture pourraient également contribuer à ce chiffre trimestriel record.

Selon D-Union, la couverture du risque de change est populaire parmi les entreprises chinoises, car les régulateurs permettent aux forces du marché de jouer un rôle plus important dans la détermination de la valeur du yuan.

Le yuan a franchi le niveau psychologiquement important de 7 pour 1 dollar en mai, puis a chuté de plus de 5 % par rapport au billet vert au cours du deuxième trimestre, alors que la reprise de la Chine, après la crise du COVID, s'essoufflait.

Des entreprises telles que Semiconductor Manufacturing Electronics (Shaoxing) Corp et le géant des spiritueux Luzhou Laojiao Co Ltd ont annoncé des plans de couverture des risques de change au cours du deuxième trimestre.

Les mesures visant à développer le marché chinois des produits dérivés ont également stimulé l'intérêt pour la couverture, a déclaré M. Ma.

La loi chinoise sur les contrats à terme et les produits dérivés est entrée en vigueur en août dernier, tandis que les bourses de Shanghai et de Shenzhen ont également publié de nouvelles règles fixant des normes plus strictes pour la divulgation des activités de couverture.

L'électronique, les produits chimiques de base et les équipements électriques figurent parmi les secteurs les plus actifs en matière de couverture au cours du deuxième trimestre, selon les données de D-Union.

Par exemple, Sieyuan Electric Co Ltd, un fabricant d'équipements de transmission d'énergie, a déclaré en juin qu'il prévoyait d'utiliser des outils pour se couvrir contre la volatilité du prix du cuivre - un ingrédient clé de la production. (Reportages de Li Gu et Samuel Shen à Shanghai et de Tom Westbrook à Singapour. Rédaction : Gerry Doyle)