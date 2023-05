Les investisseurs internationaux semblent prêts à inverser une décennie de désinvestissement des obligations d'État italiennes, alors que les rendements élevés et les rapports économiques encourageants stimulent la demande pour la dette, selon les dernières données et les analystes.

Un vote de confiance dans ce qui a été considéré pendant des années comme l'un des marchés obligataires les plus risqués de la zone euro stimulerait les efforts de Rome pour gérer la deuxième plus grande dette de l'Union, alors que la Banque centrale européenne réduit ses achats d'obligations.

Les avoirs étrangers en papier gouvernemental italien ont augmenté en février après 10 baisses mensuelles consécutives, selon les données de la Banque d'Italie.

En outre, en avril, la valeur des billets italiens empruntés par des investisseurs pariant sur une baisse de leurs prix avait baissé d'environ 40 % pour atteindre 27 milliards de dollars, après avoir atteint un pic de 46 milliards de dollars à la mi-novembre, selon les données de S&P Global Market Intelligence.

Selon les analystes, une croissance économique plus forte que prévu, une dette publique en baisse et la perspective d'une stabilité politique sous le gouvernement de Giorgia Meloni, en place depuis sept mois, commencent à attirer de nouveau les investisseurs étrangers vers les obligations italiennes, dont la demande s'est avérée résistante même lorsque les récentes turbulences bancaires ont ébranlé les marchés mondiaux.

Domenico Siniscalco, vice-président de Morgan Stanley et ancien ministre italien de l'économie, a déclaré que l'Italie n'était plus considérée comme une cible de spéculation et que les investisseurs internationaux regardaient désormais le pays avec "un calme et une confiance absolus".

"C'est un moment magique pour les obligations italiennes", a-t-il déclaré à Reuters.

Il y a beaucoup de retard à rattraper.

La part de la dette publique italienne détenue par des investisseurs étrangers est tombée à moins de 20 % à la fin de 2022, contre environ 50 % avant la crise financière de 2008, selon les données de la Banque d'Italie. La crise de la dette de la zone euro en 2012 et la pandémie de COVID-19 ont déclenché des ventes massives.

Luca Cazzulani, responsable de la recherche en stratégie chez UniCredit, a déclaré que le niveau des rendements désormais proposés par le papier italien fait qu'il est difficile pour les banques et les fonds étrangers de l'ignorer.

"Garder une position sous-pondérée sur l'Italie risque de nuire à la performance (des investisseurs)", a-t-il déclaré.

Le rendement des obligations BTP italiennes à 10 ans est passé d'un niveau historiquement bas d'environ 0,4 % en février 2021 à environ 4,2 %, à la suite du cycle massif de hausse des taux de la BCE qui a débuté en juillet dernier.

Les rendements à 10 ans sont presque deux fois plus élevés que ceux des obligations allemandes mieux notées et environ 70 points de base au-dessus des rendements de référence américains.

DES SURPRISES POSITIVES EN MATIÈRE DE CROISSANCE

La croissance économique en Italie, traditionnellement à la traîne de la zone euro, a constamment dépassé les attentes depuis la fin de la pandémie de COVID, le produit intérieur brut (PIB) augmentant de 3,7 % l'année dernière après 7,0 % en 2021.

Ce type de croissance représente un rebond post-pandémique qui, selon les analystes, n'est pas durable, mais les bonnes surprises se sont poursuivies au premier trimestre, lorsque le PIB a augmenté de 0,5 % par rapport aux trois mois précédents.

En avril, le Trésor a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année, passant de 0,6 % à 1 %.

"Nous constatons déjà une attitude plus positive à l'égard de l'Italie de la part des investisseurs étrangers", a déclaré Filippo Mormando, stratège en matière de revenus fixes à la banque espagnole BBVA, en se référant à l'utilisation de la dernière émission obligataire syndiquée de Rome et aux flux financiers dans les dernières données de la balance des paiements.

La nouvelle tendance a commencé en avril, selon M. Mormando, grâce à la perception des investisseurs selon laquelle les banques centrales mondiales augmenteraient les taux de manière moins agressive après les turbulences bancaires aux États-Unis, et grâce aux progrès réalisés par l'Italie dans la couverture de ses besoins de financement.

L'Italie a déjà satisfait ses besoins de financement nets pour cette année, bien avant l'Allemagne, la France et l'Espagne.

Sur le plan politique, M. Meloni, qui a pris ses fonctions en octobre, a largement évité la confrontation avec l'Union européenne et s'est engagé à maintenir le déficit budgétaire et la dette publique sur une trajectoire descendante.

"Les fonds spéculatifs qui, l'année dernière, avaient probablement spéculé contre l'Italie après les élections, ont clôturé leurs positions. Nous attendons maintenant que les investisseurs en argent réel reviennent", a déclaré Luca Mezzomo, responsable de l'analyse macroéconomique chez Intesa Sanpaolo.

UN COUP DE POUCE

La baisse du ratio dette/PIB de l'Italie à 144,6 % l'année dernière, soit une diminution de cinq points de pourcentage par rapport à l'année précédente et de 10 points par rapport à 2020, a également contribué à améliorer le sentiment. M. Meloni vise une baisse à 141,4 % cette année.

Cette tendance à la baisse a été favorisée par la poussée de l'inflation, qui augmente les recettes et le PIB nominal et, par conséquent, réduit proportionnellement le ratio dette/PIB.

Le tableau n'est pas entièrement rose. La hausse des taux de la BCE augmente les coûts d'emprunt pour les entreprises comme pour l'État, et Rome a du mal à respecter les engagements politiques pris envers la Commission européenne en échange de quelque 200 milliards d'euros (220,16 milliards de dollars) de fonds de relance de la lutte contre la pandémie jusqu'en 2026.

Le pays a également pris du retard dans la dépense des transferts de l'UE qu'il a déjà reçus.

Toutefois, M. Siniscalco de Morgan Stanley a déclaré que ces difficultés n'étaient pas suffisantes pour saper une tendance prometteuse en matière de finances publiques ou pour nuire à la confiance des investisseurs.

Vendredi, Fitch Ratings, qui a abaissé la note de la France le mois dernier, a confirmé la note de l'Italie à BBB avec une perspective stable, tout en relevant ses prévisions de croissance du PIB italien cette année de 0,5 % à 1,2 %, ce qui est supérieur aux propres estimations du gouvernement.

Le Trésor italien a déjà pris des mesures pour soutenir la demande pour ses obligations au fur et à mesure que la BCE se retire, en augmentant les achats des ménages et des entreprises italiennes.

Ensemble, les familles et les entreprises italiennes détiennent désormais environ 215 milliards d'euros, soit 9 % de la dette de Rome, a déclaré M. Cazzulani d'UniCredit, le niveau le plus élevé depuis la mi-2015.

(1 dollar = 0,9084 euro)