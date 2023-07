La haute saison des vacances se prépare, mais l'été n'est pas encore tout à fait terminé sur les marchés financiers.

Avec la réunion de la Réserve fédérale américaine, de la Banque centrale européenne et de la Banque du Japon, le premier aperçu de l'activité économique du mois de juillet, les bénéfices et les élections espagnoles au calendrier, il y a beaucoup à faire.

Voici un aperçu de la semaine à venir sur les marchés, avec Ira Iosebashvili à New York, Kevin Buckland à Tokyo, Naomi Rovnick, Alun John et Dhara Ranasinghe à Londres.

1/ N'ATTENDEZ PLUS

Et voilà que la prochaine réunion de la Réserve fédérale arrive à grands pas. L'inflation américaine se tasse mais les marchés s'attendent à une nouvelle hausse des taux le 26 juillet.

La question la plus intéressante est de savoir si le président Jerome Powell signalera que la Fed est plus confiante dans le fait que l'inflation peut continuer à ralentir alors que la croissance reste résistante, ce qui signifierait que le cycle de hausse des taux le plus agressif depuis des décennies touche à sa fin.

Des signes indiquant qu'il est peu probable que la Fed augmente encore ses taux permettraient, en théorie, de maintenir le vent dans les voiles d'un Wall Street dynamique, tandis que la chute du dollar se poursuivrait probablement.

Les bénéfices de certaines des grandes entreprises technologiques et de croissance qui ont tiré les marchés vers le haut cette année seront également au centre de l'attention. Parmi elles, Microsoft et Alphabet, dont les résultats seront publiés le 25 juillet.

2/ LECTURES D'ÉTÉ

Avant d'entamer leur pause estivale, les responsables politiques de la BCE doivent procéder à une hausse des taux d'intérêt bien annoncée. Cette hausse interviendra jeudi, le taux de dépôt étant censé augmenter d'un quart de point pour atteindre 3,75 %.

Christine Lagarde, chef de la BCE, sera sans doute pressée de clarifier ce qui se passera en septembre, et les économistes sont divisés sur la question de savoir s'il y aura une nouvelle hausse des taux ou une pause.

Notez que le faucon Klaas Knot déclare que tout mouvement au-delà de juillet n'est "en aucun cas une certitude".

L'inflation sous-jacente, qui est au cœur des préoccupations de la BCE, reste élevée, mais la croissance économique s'affaiblit. Le secteur des services, auparavant résistant, a à peine progressé en juin.

L'indice PMI de l'activité économique pour le mois de juillet, publié dans le monde entier dans les prochains jours, devrait fournir des informations supplémentaires, de même que la dernière enquête de la BCE sur les prêts bancaires.

La liste des lectures estivales des responsables de la fixation des taux vient de s'allonger.

3/ LOST IN TRANSLATION

La Banque du Japon souhaite promouvoir la communication avec les marchés, mais quelque chose s'est peut-être perdu dans la traduction.

Les commentaires des principaux responsables de la fixation des taux d'intérêt ont fait des nœuds aux investisseurs avant une réunion de deux jours très attendue qui débutera jeudi.

Le message du gouverneur Kazuo Ueda, "stable au fur et à mesure" sur les mesures de relance, y compris le contrôle de la courbe des taux (YCC), a été considéré, par certains, comme ayant été annulé par les récentes remarques de l'adjoint Shinichi Uchida.

M. Uchida a déclaré qu'il "reconnaissait fermement" l'impact négatif du YCC, ce que les faucons ont interprété comme une indication d'un relèvement imminent du plafond de 0,5 % pour les rendements obligataires à 10 ans.

Ueda a de nouveau soutenu la poursuite de l'assouplissement sous sa forme actuelle et les données de vendredi ont montré que l'inflation pourrait avoir atteint son maximum.

Le rendement de référence est passé de 0,4 % à un sommet de quatre mois de 0,485 % au cours des deux dernières semaines, le marché se divisant nettement en deux camps. Cela crée de nombreuses opportunités pour une nouvelle surprise de la BOJ.

4/ STOP : C'EST LA SAISON DES BÉNÉFICES

Les résultats trimestriels européens commencent à être publiés. Cette saison sera cruciale, l'indice STOXX 600 ayant progressé d'environ 8 % depuis le début de l'année.

Le rallye s'est essoufflé en juillet, à l'approche de ce que Barclays décrit comme une saison de publication des résultats trimestriels où tout se joue.

Les bénéfices du deuxième trimestre devraient diminuer de 9,2 % par rapport à l'année précédente, selon les données I/B/E/S de Refinitiv, les bénéfices globaux étant susceptibles d'être affaiblis par les mauvaises performances des entreprises du secteur de l'énergie.

Les actions se sont redressées au début de l'année, car les investisseurs, qui étaient principalement baissiers à l'égard de l'Europe, ont modifié leurs positions à mesure que la croissance mondiale continuait à défier les attentes.

Il s'agit d'une histoire macroéconomique plutôt que d'une histoire de bénéfices, ce qui rend les actions européennes vulnérables aux entreprises qui n'atteignent pas leurs objectifs de bénéfices.

En revanche, un résultat meilleur que prévu pourrait alimenter un nouveau cycle haussier.

5/ L'ESPAGNE VOTE

Les élections espagnoles de dimanche n'ont pas permis de dégager un vainqueur clair, ce qui signifie que l'incertitude politique pourrait peser sur les marchés dans les jours à venir.

Les deux principaux partis - le Parti populaire conservateur et le Parti socialiste ouvrier au pouvoir - chercheront à négocier des accords de coalition en vue d'obtenir une majorité au gouvernement.

Mais les analystes ont prévenu que le processus pourrait aboutir à un parlement sans majorité et à de nouvelles élections.

Il s'agira également de déterminer si les pressions exercées sur les principaux partis pour qu'ils réduisent les impôts ou augmentent les dépenses aggravent la situation financière de l'Espagne.

Une dette élevée dépassant 100 % du PIB, une économie en perte de vitesse et des règles fiscales européennes plus strictes qui entreront en vigueur en 2024 sont autant de facteurs qui concentrent les esprits.

Les investisseurs gardent également un œil sur le secteur de l'énergie, où les deux principaux partis ont des priorités différentes, et sur le secteur financier, où les perspectives de la taxe bancaire temporaire espagnole sont incertaines.