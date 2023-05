La Grèce vote dimanche dans ce qui devrait être une élection non concluante, ce qui signifie une incertitude à court terme alors que les marchés attendent de voir si un gouvernement de coalition ou un vote de second tour s'ensuivra.

Les relations étroites qu'entretient le Premier ministre sortant Kyriakos Mitsotakis avec l'Union européenne et son engagement en faveur des réformes devraient rassurer les investisseurs s'il remporte le scrutin. Une économie en bonne santé signifie qu'une victoire du parti d'opposition de gauche Syriza pourrait ne pas troubler les marchés comme cela avait été le cas lors de sa victoire en 2015.

"La Grèce est passée d'une situation où elle était sur le point d'être expulsée de la zone euro en 2015 à une situation où personne n'est sérieusement inquiet à court terme", a déclaré Andrew Kenningham, économiste en chef de Capital Economics pour l'Europe.

Voici cinq questions clés pour les marchés.

1/ Quel est le principal enjeu pour les électeurs ?

La crise du coût de la vie, avec une inflation qui érode le pouvoir d'achat des consommateurs.

L'inflation a atteint 12,1 % en septembre et s'est depuis ralentie à 4,5 % sur une base annuelle, en raison de la baisse des prix de l'énergie. Selon les données de l'OCDE, les salaires annuels moyens sont encore inférieurs d'environ 25 % à leur niveau record de 2009.

"Vous avez assisté à une énorme compression des salaires au cours des dix dernières années et les gens ont vraiment ressenti la pression", a déclaré Wolfango Piccoli, co-président de la société de conseil financier Teneo.

2/ Que signifient les élections pour le retour de la Grèce dans la catégorie "investment grade" ?

Avec trois de ses quatre notations de crédit à peine un cran en dessous de la catégorie "investissement", l'élection pourrait être le dernier obstacle avant que la Grèce ne retrouve le statut qu'elle a perdu il y a plus d'une décennie.

S&P Global a déclaré qu'elle pourrait relever la note BB+ de la Grèce au cours de l'année prochaine si le nouveau gouvernement maintient la discipline budgétaire et le rythme des réformes qui permettent de débloquer les fonds de relance de l'UE.

Goldman Sachs affirme qu'une livraison du plan de Mitsotakis visant à tripler les dépenses des fonds de l'UE cette année pourrait être la "dernière étape" d'un relèvement de la note.

Les coûts d'emprunt à long terme de la Grèce, qui s'élèvent à environ 4 %, sont déjà inférieurs à ceux de l'Italie.

Toutefois, Kaspar Hense, gestionnaire de portefeuille chez BlueBay Asset Management, a déclaré qu'une grande partie des bonnes nouvelles concernant la notation de la Grèce pourraient déjà avoir été intégrées dans les prix.

3/ Les investisseurs abandonneront-ils les actifs grecs si Mitsotakis perd ?

C'est peu probable. Les investisseurs considèrent Mitsotakis comme une main ferme, compte tenu de ses solides relations avec les États-Unis et Bruxelles, mais les opinions sur Syriza ont beaucoup changé depuis la crise financière. La Grèce bénéficie également d'un des meilleurs taux de croissance de la zone euro.

"Les investisseurs recherchent avant tout la stabilité politique et ils accueilleront favorablement le retour de Mitsotakis au gouvernement", a déclaré M. Piccoli de Teneo, ajoutant qu'"il est clairement favorable au marché".

Un gouvernement dirigé par Syriza pourrait nuire au sentiment, mais une répétition de 2015, lorsque la victoire de Syriza a fait chuter les actions grecques de 24 % cette année-là et les rendements grecs à 10 ans de 19 %, est considérée comme improbable.

"Syriza est devenu beaucoup plus populaire depuis qu'il est au gouvernement, il est donc peu probable que nous assistions à une répétition de la volatilité de 2015", a déclaré George Lagarias, économiste en chef de Mazars Wealth Management.

4/ Que signifient les élections pour les actions grecques ?

Une victoire décisive de l'un ou l'autre parti pourrait contribuer à une surperformance à court terme.

L'indice grec ATHEX est en hausse d'environ 21 % depuis le début de l'année, tandis que l'indice européen STOXX 600 a progressé de 10 %. Le fait que cet indice soit axé sur les banques, stimulées par la hausse des taux d'intérêt, contribue à expliquer la surperformance de la Grèce.

Les investisseurs surveilleront les plans du gouvernement concernant la cession de ses participations dans les banques grecques.

Le fonds public Hellenic Financial Stability Fund, fondé pendant la crise de la dette, a déclaré qu'il se débarrassera de ses participations dans les banques d'ici à la fin de l'année 2025. Il détient environ 40 % de la Banque nationale de Grèce, 27 % du Pirée, 9 % d'Alpha Services and Holdings et 1,4 % d'Eurobank.

"La bonne nouvelle, c'est qu'après les élections et le retour à la qualité d'investissement (...) il y aura beaucoup plus d'intérêt et de meilleures valorisations (pour les banques)", a déclaré Al Alevizakos, directeur général de la recherche pour le groupe AXIA Ventures.

5/ Qu'en est-il de l'euro ?

L'élection, qui a déclenché la vente de l'euro dans le passé, n'est pas une grande affaire pour les cambistes en temps utile.

Le renforcement de la cohésion, le fonds de relance de l'UE et l'outil d'achat d'obligations d'urgence de la BCE ont apaisé les craintes d'un éclatement de la zone euro.

La question des "pressions périphériques" a été reléguée au second plan", a déclaré Adam Cole, responsable de la stratégie de change chez RBC Capital Markets.

L'euro est l'une des devises les plus performantes du G10 cette année, avec une hausse de plus de 1,5 % à 1,087 dollar.