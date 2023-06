Les prochaines hausses de taux d'intérêt seront marginales, a déclaré François Villeroy de Galhau, membre de la Banque centrale européenne (BCE) et gouverneur de la Banque de France, qui a ajouté que les hausses de taux commençaient à avoir un impact sur l'inflation.

"Les hausses de taux d'intérêt que nous devons encore opérer sont relativement marginales, l'essentiel du travail a été fait", a déclaré M. Villeroy, qui s'exprimait lors d'un événement organisé par plusieurs médias français et l'École d'économie de Toulouse.

Les données publiées plus tôt dans la journée de jeudi ont montré que l'inflation dans la zone euro avait diminué plus que prévu le mois dernier, alimentant un débat sur la nécessité d'une nouvelle hausse des taux de la BCE au-delà de celle prévue ce mois-ci.

L'inflation dans les 20 pays partageant l'euro s'est repliée à 6,1% en mai, contre 7,0% en avril, en deçà des attentes de 6,3% formulées par les économistes interrogés par Reuters.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a ajouté jeudi que l'inflation dans la zone euro était encore trop élevée et qu'un nouveau resserrement de la politique monétaire de la BCE était donc nécessaire, même s'il est de plus en plus évident que les hausses de taux passées commencent à porter leurs fruits.