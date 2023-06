J.P.Morgan a déclaré vendredi qu'elle s'attendait à ce que la Banque centrale européenne relève ses taux d'intérêt de 25 points de base supplémentaires en septembre, portant sa prévision de taux final à 4 % après que la banque centrale a maintenu sa position hawkish et signalé d'autres hausses à venir.

La maison de courtage s'attendait auparavant à ce que le taux final de la BCE culmine à 3,75 %.

La Banque centrale européenne a augmenté les coûts d'emprunt de la zone euro à leur plus haut niveau en 22 ans jeudi et a déclaré que l'inflation obstinément élevée garantissait une nouvelle hausse le mois prochain et probablement au-delà. (Reportage d'Aniruddha Ghosh à Bengaluru ; Rédaction de Rashmi Aich)