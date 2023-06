Vidya Ranganathan fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Après avoir été légèrement secoués cette nuit par la tendance hawkish entourant la pause de la Fed, les investisseurs peuvent se permettre d'être détendus avant la décision politique de la Banque centrale européenne plus tard dans la journée de jeudi.

Il est acquis que la BCE procédera à sa huitième hausse de taux consécutive de 25 points de base et confirmera que le rythme du resserrement quantitatif s'accélérera.

Elle pourrait procéder à une nouvelle hausse en juillet et en septembre, selon l'opinion générale, plaçant la lutte contre l'inflation avant le ralentissement de la croissance.

Les prévisions macroéconomiques sont également attendues, mais il est peu probable qu'elles modifient la détermination de Christine Lagarde, présidente de la BCE, et son point de vue selon lequel "il n'y a pas de preuve évidente que l'inflation sous-jacente a atteint son maximum".

Il ne faut jamais dire jamais, mais ING pense que les marchés sont "évalués à la perfection" pour la BCE, avec au moins deux hausses de taux, y compris celle de jeudi, dans le prix.

La Fed a laissé son taux de référence à 5-5,25 %, et son président Jerome Powell a déclaré que la banque centrale américaine avait besoin de rassembler plus d'informations sur l'économie pour déterminer ce qu'elle devait faire ensuite.

Le graphique à points de la Fed prévoyait deux autres hausses de 25 points de base cette année, ce qui a poussé les marchés à augmenter les rendements américains à court terme et à fermer les paris sur toute réduction en 2023.

En Asie, le marché boursier japonais a continué d'atteindre de nouveaux sommets en 33 ans, tandis que l'économie chinoise a continué de décevoir. Les données relatives à la production industrielle et aux ventes au détail n'ont pas été à la hauteur des prévisions du marché, dernier signe en date que la reprise économique n'est pas à la hauteur des espérances.

La Chine a réduit son taux d'emprunt à moyen terme de 10 points de base et le yuan a atteint son plus bas niveau en six mois, à 7,1783 pour un dollar.

Plus tard dans la journée, la Turquie présentera les données du budget du gouvernement central pour le mois de mai, ce qui ramènera l'attention sur ses déficits jumeaux, sur la chute de la lire et sur l'agressivité avec laquelle le nouveau gouverneur Hafize Gaye Erkan augmentera les taux le 22 juin afin de maîtriser l'inflation galopante.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés jeudi :

Réunion des ministres des finances de l'Eurogroupe à Bruxelles

Les données commerciales de la zone euro, la décision de la BCE sur les taux à 1215 GMT, le discours de Jon Cunliffe de la Banque d'Angleterre.

Turquie : données sur le budget du gouvernement central pour le mois de mai