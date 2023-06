(Alliance News) - Le FTSE 100 de Londres a clôturé en hausse, alors que les actions de l'Europe continentale se sont affaiblies, après que la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne ont toutes deux laissé entendre qu'elles n'en avaient pas fini avec les hausses de taux.

La Réserve fédérale a choisi de ne pas relever ses taux mercredi, bien qu'un graphique clé des projections suggère que deux autres hausses sont à venir avant qu'un taux terminal ne soit atteint. La BCE a relevé ses taux de 25 points de base jeudi après-midi, et la présidente Christine Lagarde s'est montrée plus optimiste que jamais lors de la conférence de presse qui a suivi.

À l'inverse, la Banque populaire de Chine a réduit son taux d'intérêt directeur, alors que l'économie chinoise continue de s'essouffler.

L'indice FTSE 100 a gagné 25,52 points, soit 0,3 %, à 7 628,26 points. L'indice FTSE 250 a quant à lui perdu 136,09 points, soit 0,7 %, à 19 039,41 points. L'AIM All-Share a perdu 2,63 points, soit 0,3 %, à 791,56.

Le Cboe UK 100 a clôturé en hausse de 0,3% à 761,17, le Cboe UK 250 a perdu 0,5% à 16 613,49, et le Cboe Small Companies a baissé de 0,2% à 13 893,84.

En Europe, l'indice CAC 40 à Paris a perdu 0,5 %, tandis que le DAX 40 à Francfort a baissé de 0,1 %.

Les actions en Europe ont terminé à leur plus bas niveau jeudi, gagnant en confiance au cours de l'après-midi, après avoir initialement chuté dans le sillage de la décision de la BCE.

La BCE a relevé les taux d'intérêt dans la zone euro de 25 points de base, comme prévu, portant le taux des opérations principales de refinancement, de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt à 4,00 %, 4,25 % et 3,50 %, respectivement.

La banque centrale basée à Francfort a reconnu dans son communiqué de jeudi que l'inflation a diminué mais qu'elle devrait néanmoins rester "trop élevée pendant trop longtemps".

Selon les projections macroéconomiques de juin de la BCE, l'inflation globale devrait s'établir en moyenne à 5,4 % en 2023, à 3,0 % en 2024 et à 2,2 % en 2025. Les projections d'inflation ont été relevées de 5,3 %, 2,9 % et 2,1 % en mars.

Mme Lagarde a déclaré qu'une pause n'était même pas envisageable pour la BCE. Ses propos suggèrent qu'une hausse en juillet est pratiquement assurée et que la réunion de septembre est également en cours.

Craig Erlam, analyste chez Oanda, a commenté : "La BCE a relevé ses taux d'intérêt de 25 points de base supplémentaires aujourd'hui et a indiqué que ce n'était pas fini en révisant à la hausse ses prévisions d'inflation de base pour cette année et l'année prochaine. Avant la réunion, les marchés tablaient sur une hausse aujourd'hui, mais peut-être pas plus après, ce que la présidente Lagarde a cherché à décourager activement."

L'euro a atteint son plus haut niveau en un mois à 1,0930 USD jeudi. La monnaie unique s'échangeait à 1,0928 USD en temps utile pour la clôture des actions européennes, contre 1,0850 USD mercredi.

La livre est repassée au-dessus de la barre des 1,27 USD pour la première fois depuis avril 2022. Elle s'échangeait à 1,2759 USD jeudi en fin de journée, contre 1,2694 USD mercredi.

Face au yen, le dollar s'échangeait à 140,52 yens, en forte hausse par rapport à 139,37 yens.

Outre une progression contre le yen, le dollar a perdu ses gains post-Fed, suggérant que les cambistes sont sceptiques quant à la reprise des hausses de taux par la Fed, après la pause de mercredi.

Avec une prévision médiane de taux des fonds fédéraux de 5,6 % pour cette année, les participants au Comité fédéral de l'open market prévoient deux hausses supplémentaires en 2023. La fourchette des taux des fonds fédéraux se situe actuellement entre 5,00 % et 5,25 %. Dans le dot-plot de mars, la prévision médiane était de 5,1 %.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que la réunion de juillet serait "vivante".

Pour 2024, la prévision médiane du taux des fonds fédéraux est de 4,6 %, contre 4,3 % en mars. Pour 2025, elle est passée de 3,1 % à 3,4 %. La prévision médiane à plus long terme est restée à 2,5 %.

Les actions américaines étaient en hausse au moment de la clôture des marchés à Londres. L'indice Dow Jones Industrial Average était en hausse de 1,0 %, l'indice S&P 500 de 0,8 % et l'indice Nasdaq Composite de 0,6 %.

À Londres, certains poids lourds du FTSE 100 ont soutenu l'indice. L'entreprise pharmaceutique AstraZeneca, l'entreprise de biens de consommation Unilever et la compagnie pétrolière Shell ont été parmi les plus performantes, avec des hausses de 1,7 %, 1,3 % et 1,0 %.

La journée a cependant été difficile pour les valeurs bancaires, Barclays étant l'une des plus mauvaises du lot, avec une baisse de 2,4 %.

La Deutsche Bank, cotée à Francfort, a perdu 3,0 % après avoir lancé un avertissement sur les revenus des titres à revenu fixe.

Les revenus de sa division Fixed Income & Currencies, qui fait partie de son unité plus large Investment Bank, devraient chuter de 15 à 20 % par rapport à l'année précédente au cours du deuxième trimestre. Les revenus de la division FIC avaient augmenté de 32 % en glissement annuel pour atteindre 2,4 milliards d'euros au deuxième trimestre 2022. Les revenus de FIC ont chuté de 17% au premier trimestre 2023.

Le directeur financier de la Deutsche Bank, James von Moltke, a déclaré lors d'une conférence bancaire européenne de Goldman Sachs : "Nous avons commencé l'année en nous attendant à ce qu'il y ait un ralentissement de l'environnement macro produit très fort que nous avons eu, en particulier l'année dernière. C'était tout simplement une année record pour le secteur des produits macroéconomiques".

À Paris, BNP Paribas et Société Générale ont perdu 2,1 % et 1,8 %.

À Londres, Asos a bondi de 15 %. L'action du détaillant en ligne a été stimulée après qu'une mise à jour prometteuse a suggéré que son redressement progressait. Par ailleurs, Frasers, propriétaire de Sports Direct, a continué d'acheter des actions de l'entreprise.

La société a déclaré qu'elle avait renoué avec les bénéfices au cours des trois mois précédant le 31 mai, une période qu'elle qualifie de "P3".

Le bénéfice ajusté avant intérêts et impôts au cours de la période a augmenté de plus de 20 millions de livres sterling par rapport à l'année précédente, tandis que la marge d'exploitation a augmenté de 250 points de base. Cela signifie qu'Asos est en bonne voie pour atteindre ses prévisions de bénéfice ajusté de 40 à 60 millions de livres sterling pour le seul second semestre.

Asos a déclaré que le chiffre d'affaires de P3 a chuté de 11 %, passant de 964,1 millions de livres sterling à 858,9 millions de livres sterling. Pour les neuf mois, il a diminué de 9,1 %, passant de 2,97 milliards de livres sterling à 2,70 milliards de livres sterling. La baisse du chiffre d'affaires reflète "des actions délibérées sur l'allocation du capital pour améliorer la rentabilité".

Frasers a pris une participation de 5,1 % dans Asos en octobre, selon une déclaration réglementaire. Elle a ensuite augmenté cette participation à 7,4 % en mai et dans une série de transactions ce mois-ci, dont la dernière lundi, elle a augmenté sa participation à 10,6 %.

"L'évaluation de la société est encore bon marché si quelqu'un est prêt à surmonter les difficultés à court terme et à se concentrer sur l'opportunité à long terme", a commenté Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

Les actions de Frasers ont chuté de 2,1 %.

Ailleurs dans le secteur de la vente au détail, les actions de Warpaint ont bondi de 9,3 %. Le fournisseur de cosmétiques colorés basé dans le Buckinghamshire et propriétaire des marques W7 et Technic a déclaré que les ventes pour les cinq mois se terminant le 31 mai étaient en hausse de 45% à 29,7 millions de livres sterling, contre 20,5 millions de livres sterling l'année précédente.

Les marges sont restées solides et supérieures à celles réalisées en 2022, a ajouté Warpaint.

"En conséquence, sous l'impulsion du début d'année toujours aussi fort, le conseil d'administration s'attend maintenant à ce que les performances du groupe pour l'ensemble de l'année 2023 soient nettement supérieures à ses attentes antérieures", a déclaré M. Warpaint.

Le pétrole Brent était coté à 74,81 USD le baril tard jeudi à Londres, en hausse par rapport aux 74,27 USD de la fin de journée de mercredi. Le pétrole brut a augmenté malgré des données médiocres en provenance de Chine, ce qui a réduit la perspective de mesures de relance.

Le taux de chômage urbain en Chine est resté inchangé le mois dernier, mais le chômage des jeunes a atteint un niveau record.

Le taux de chômage des Chinois âgés de 16 à 24 ans a atteint 20,8 %, en hausse par rapport au taux record de 20,4 % enregistré en avril, selon le Bureau national des statistiques. Le taux de chômage global dans les zones urbaines est resté à 5,2 %, a indiqué le Bureau national des statistiques dans un communiqué.

Les données baissières ne se sont pas arrêtées là. La croissance de la production industrielle s'est affaiblie à 3,5 % en glissement annuel en mai, contre 5,6 % en avril et en deçà des attentes déjà basses de FXStreet, qui tablait sur une hausse de 3,6 %.

La Chine est une puissance industrielle, mais ses dépenses de consommation sont également une mesure clé de la force de l'économie. Mais une fois de plus, les ventes au détail n'ont pas été à la hauteur.

Bien qu'elles aient augmenté de 12,7 % en glissement annuel en mai, la croissance a ralenti par rapport aux 18,4 % d'avril et n'a pas atteint les prévisions de FXStreet qui tablaient sur une hausse de 13,6 %.

Les analystes d'ING ont commenté : "La faiblesse des données d'activité signifie que ce n'est probablement pas la fin des mesures de relance, bien que les mesures les plus importantes soient probablement d'ordre fiscal."

La Banque populaire de Chine a décidé de ses taux préférentiels pour les prêts à un an et à cinq ans lundi. La banque centrale chinoise a réduit un taux d'intérêt clé et injecté 33 milliards de dollars sur les marchés financiers jeudi. Le taux de facilité de prêt à moyen terme à un an a été abaissé de 10 points de base à 2,65%.

L'or était coté à 1 955,88 USD l'once jeudi en fin de journée, en légère baisse par rapport à 1 957,97 USD mercredi.

Dans le calendrier économique de vendredi, l'action des banques centrales se poursuit avec la décision de la Banque du Japon sur les taux d'intérêt. Il y a également une lecture de l'inflation de la zone euro à 1000 BST.

Le calendrier des entreprises locales comprend un communiqué de l'épicier Tesco.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

