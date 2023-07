PARIS - Ilmars Rimsevics, l'ancien gouverneur de la banque centrale de Lettonie, témoignera à Londres en juillet dans le cadre d'une procédure d'arbitrage international sur des allégations d'extorsion de fonds dans une série de scandales de blanchiment d'argent et de corruption, a confirmé un tribunal de district letton.

Cette audition, qui résulte d'une action en justice intentée par cet ancien propriétaire d'une banque lettone d'origine russe, rouvre un chapitre embarrassant pour la Banque centrale européenne ainsi que pour l'État balte, qui a tenté de redorer son blason après une série de scandales liés au blanchiment d'argent.

Grigory Guselnikov, citoyen britannique naturalisé et ancien propriétaire de la PNB Banka, anciennement connue sous le nom de Norvik Bank, poursuit la Lettonie en justice, affirmant que le rachat de sa banque en 2019 était le résultat de mesures réglementaires de rétorsion imposées après qu'il eut refusé de verser des pots-de-vin à M. Rimsevics.

M. Rimsevics a rejeté ces allégations et s'est déclaré victime d'une campagne de diffamation.

Durant son mandat de gouverneur de la banque centrale de Lettonie, de 2001 à 2019, M. Rimsevics a permis à l'ancien pays soviétique d'entrer dans l'euro et a contribué à fixer le prix de l'argent dans le bloc monétaire de l'euro en tant que l'un des principaux responsables de la politique de la BCE.

Il fait actuellement l'objet d'un procès pénal en Lettonie, où les procureurs l'accusent d'avoir accepté des pots-de-vin et des vacances payées en Russie en 2010 et 2012 en échange d'un traitement réglementaire plus souple d'un autre prêteur letton.

Un tribunal de district de Riga a autorisé M. Rimsevics, qui n'a pas le droit de quitter la Lettonie et qui a payé une caution de 10 000 euros, à quitter le pays pour se rendre à Londres du 1er au 15 juillet afin de témoigner dans le cadre de l'arbitrage, a déclaré un porte-parole du tribunal à l'agence Reuters.

"Il a été occasionnellement autorisé à quitter la Lettonie et est toujours revenu", a ajouté le porte-parole, faisant référence à une décision de 2019 permettant à M. Rimsevics d'assister aux réunions de la BCE avant la fin de son mandat.

Les avocats de M. Rimsevics, de M. Guselnikov et de la République de Lettonie n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. L'arbitrage est confidentiel, ce qui signifie que le témoignage de M. Rimsevics ne sera pas rendu public.

Au cours des audiences qui se tiendront ce mois-ci, les avocats de M. Guselnikov et de la Lettonie pourront interroger l'ancien banquier central.

La Lettonie a rejoint la zone euro en 2014 et a ensuite placé ses grandes banques sous la supervision de la Banque centrale européenne, mais le pays a longtemps lutté pour renforcer les contrôles financiers.

Depuis son indépendance de la Russie en 1991, plus d'une douzaine de banques lettones se sont présentées comme une passerelle vers les marchés occidentaux pour les clients de Russie et des anciens États soviétiques tels que l'Ukraine - et ont promis à leurs clients un secret digne de la Suisse.