L'euro est tombé à son plus bas niveau depuis la mi-juin vendredi, abattu par les attentes croissantes selon lesquelles la Banque centrale européenne pourrait bientôt suspendre ses hausses de taux, tandis que le dollar était globalement robuste avant un discours du président de la Réserve fédérale Jerome Powell.

Les décideurs de la BCE s'inquiètent de plus en plus de l'affaiblissement des perspectives de croissance et, bien que le débat reste ouvert, la dynamique en faveur d'une pause dans ses hausses de taux se renforce, a rapporté Reuters, citant huit sources ayant une connaissance directe de la discussion.

L'euro a atteint son plus bas niveau depuis la mi-juin, à environ 1,0766 dollar. Il a perdu 0,3 % sur la journée.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres, a atteint 104,25, son plus haut niveau depuis le 7 juin. L'indice est en hausse de plus de 2 % en août et devrait mettre fin à une série de deux mois de baisse.

M. Powell s'exprimera lors du Symposium de politique économique de Jackson Hole à 14 h 5 GMT, tandis que Christine Lagarde, chef de la BCE, s'exprimera lors de la même réunion plus tard dans la journée.

"M. Powell maintiendra que la Fed maintiendra une hausse en jeu, tandis que les marchés sont moins convaincus de la poursuite du resserrement de la BCE, a déclaré Jeremy Stretch, responsable de la stratégie de change du G10 à la CIBC à Londres.

"On a toujours l'impression que la voie de la moindre résilience est celle d'un dollar plus fort.

L'euro et la livre sterling ont tous deux été touchés cette semaine par la faiblesse des données sur l'activité économique, qui a incité les investisseurs à réduire leurs paris sur de nouvelles hausses de taux dans la zone euro et en Grande-Bretagne.

La livre sterling a atteint son niveau le plus bas depuis juin, à environ 1,2560 dollar, avant de réduire ses pertes à environ 1,2591 dollar et de s'échanger un peu plus doucement sur la journée.

La livre sterling est en baisse d'environ 1 % cette semaine et devrait connaître sa plus forte baisse hebdomadaire depuis cinq semaines.

En revanche, l'indice du dollar est en passe de connaître sa sixième semaine consécutive de hausse, aidé par les signes de résilience de l'économie américaine qui ont renforcé les arguments en faveur d'un maintien des taux à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

Les données de la nuit ont également montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a diminué la semaine dernière, alors que les conditions du marché du travail sont restées tendues.

"Alors qu'il semble que la Fed en ait fini avec les hausses de taux, combien de temps va-t-elle maintenir les taux à ces niveaux ? C'est la question à un million de dollars", a déclaré Tom Hopkins, gestionnaire de portefeuille chez BRI Wealth Management.

"Le marché s'attend à ce que la banque centrale commence à réduire ses taux en mai de l'année prochaine, mais je serais sceptique à ce sujet à ce stade, car la situation économique ne justifie peut-être pas l'assouplissement monétaire.

Les contrats à terme prévoient que le taux de prêt au jour le jour de la Fed restera supérieur à 5 % jusqu'en juin 2024, avec des baisses de taux d'environ 100 points de base au cours du second semestre. Au début du mois d'août, le marché pariait sur des réductions d'environ 130 points de base l'année prochaine.

Le yen s'est affaibli de 0,16 % à 146 pour un dollar, la monnaie asiatique se trouvant à cheval sur le niveau auquel les autorités japonaises sont intervenues l'année dernière, ce qui maintient les traders sur leurs gardes, à l'affût de signes de mouvements similaires cette fois-ci.

Le dollar australien a peu varié autour de 0,642 $, tandis que le dollar néo-zélandais a baissé de 0,3 % à 0,590 $.